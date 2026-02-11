Atlético de Madrid se encuentra frente a la gran oportunidad para salvar una temporada que viene siendo bastante irregular. En LaLiga está a 13 puntos de la cima y en la UEFA Champions League todavía no tiene su lugar garantizado en los Octavos de Final (debe disputar la instancia de los Play Off ante el Brujas el 18 y 24 de febrero).

Por eso, el duelo con el Barcelona por la Semifinal de la Copa del Rey toma mayor relevancia. Este jueves 12 de febrero será la ida en el Estadio Metropolitano, cruce en el que Diego Simeone entiende que será importante llevarse, por lo menos, una ventaja mínima. “Me iría satisfecho ganando el partido”, dijo en la conferencia de prensa de este miércoles.

Además, desestimó los momentos de ambos equipos (el Barça es el puntero de LaLiga y ya clasificó a los Octavos de la Champions): “Yo fe tengo siempre, no solo mañana. En todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final”.

Por otra parte, invitó a los hinchas del Atlético de Madrid a generar un ambiente que pueda pesar en los jugadores azulgranas: ”La gente mañana es importantísima. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego esa energía y el entusiasmo. Lo necesitamos. Un estadio como normalmente ha sido”.

Para cerrar, el Cholo insistió en marcar que el Atleti tiene todo para decir presente en la Final que se jugará el próximo 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla: “Me aferro al equipo que tengo para llegar a la final”.

Hansi Flick descartó a Marcus Rashford para el duelo con el Atlético de Madrid

Casi en simultáneo a la conferencia de Diego Simeone, Hansi Flick habló en el predio Joan Gamper. Allí confesó que no podrá contar con Marcus Rashford en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey vs. Atlético de Madrid: “Tenemos algunos problemas en el equipo, Rashford no podrá jugar. No es una buena noticia, pero creo en mi equipo. En situaciones complicadas, nos crecemos”.

Por otro lado, describió al Atleti como un rival difícil: ”Jugaremos contra un equipo fantástico. Vi el partido de Copa contra el Betis y me sorprendió lo bien que jugaba. Era un buen partido para ver el estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo, me gustó mucho lo que vi. Será un partido duro“.

