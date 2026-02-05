En el Estadio La Cartuja de Sevilla, por los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan en búsqueda de un boleto a las semifinales. El encuentro comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Cesar Soto Grado y podrá verse en vivo a través de Flow Sports.
Copa del Rey
Betis vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por los cuartos de final de la Copa del Rey: minuto a minuto
En el La Cartuja de Sevilla, los Verdiblancos y el Colchonero buscan un boleto a la semi del certamen.
El camino de Atlético de Madrid a esta instancia
- 16avos de final - Atlético Baleares 2 vs. Atlético de Madrid 3
- 8vos de final - Atlético de Madrid 1 vs. Deportivo La Coruña 0
El camino de Real Betis a los cuartos de final
- Primera ronda - Real Betis 7 vs. Palma del Río 1
- Segunda ronda - Real Betis 4 vs. Torrent 1
- Tercera ronda - Real Betis 2 vs. Real Murcia 0
- 8vos de final - Real Betis 2 vs. Elche 1
Palabra autorizada
