Betis vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por los cuartos de final de la Copa del Rey: minuto a minuto

En el La Cartuja de Sevilla, los Verdiblancos y el Colchonero buscan un boleto a la semi del certamen.

El camino de Atlético de Madrid a esta instancia

  • 16avos de final - Atlético Baleares 2 vs. Atlético de Madrid 3
  • 8vos de final - Atlético de Madrid 1 vs. Deportivo La Coruña 0
El camino de Real Betis a los cuartos de final

  • Primera ronda - Real Betis 7 vs. Palma del Río 1
  • Segunda ronda - Real Betis 4 vs. Torrent 1
  • Tercera ronda - Real Betis 2 vs. Real Murcia 0
  • 8vos de final - Real Betis 2 vs. Elche 1

Por Marco D'arcangelo

Atlético de Madrid y Betis se enfrentan por la Copa del Rey.
Atlético de Madrid y Betis se enfrentan por la Copa del Rey.

En el Estadio La Cartuja de Sevilla, por los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan en búsqueda de un boleto a las semifinales. El encuentro comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Cesar Soto Grado y podrá verse en vivo a través de Flow Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

