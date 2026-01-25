Sonríe Scaloni: atajada imponente de Dibu Martínez y golazo de Buendía para Aston Villa vs. Newcastle

Aston Villa aspira a ganar la Premier League, que se puede ver a través de Disney+. Los Villanos quieren dar el golpe y bajar a Arsenal -líder absoluto con 50 unidades- y también a Manchester City, que cuenta con 46. Por su parte, los de Dibu Martínez y Emiliano Buendía se enfrentaron a Newcastle en condición de visitante con la misión de sumar de a tres y quedar en la misma línea que los de Guardiola.
En un partido peleado, Newcastle estuvo a punto de marcar el primero antes del minuto de juego. Sandro Tonali hizo una jugada de otro partido, pero Emiliano Martínez se hizo gigante, se estiró para detener el remate y terminó haciéndolo con sus pies, casi como aquella mítica atajada ante Kolo Muani en la final del Mundial 2022.
El golazo de Buendía
Pocos minutos después de la gran tajada de Dibu Martínez, quien apareció para romper el cero fue Emiliano Buendía y lo hizo con un golazo al ángulo. El mediocampista argentino que sueña con ir al Mundial 2026 dominó la pelota, condujo por el sector central recostado hacía la derecha y remató cruzado. El balón ingresó al ángulo y de esta manera Aston Villa se puso 1 a 0.
Otra gran atajada de Dibu Martínez
Antes del cierre del primer tiempo, Dibu Martínez mantuvo su arco en cero con otra atajada impresionante. En esta oportunidad, el arquero argentino respondió de gran manera ante el cabezazo certero de Lewis Miley. Dibu se hizo enorme en el área chica y con un manotazo desactivó el peligro.
Las posiciones de la Premier League
|#
|Equipos
|PTS
|J
|G
|E
|P
|1
|Arsenal
|50
|22
|15
|5
|2
|2
|Man City
|46
|23
|14
|4
|5
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|4
|Chelsea
|37
|23
|10
|7
|6
|5
|Liverpool
|36
|23
|10
|6
|7
|6
|Man Utd
|35
|22
|9
|8
|5
|7
|Fulham
|34
|23
|10
|4
|9
|8
|Brentford0-1
|33
|23
|10
|3
|10
|9
|Newcastle Utd0-1
|33
|23
|9
|6
|8
|10
|Sunderland
|33
|23
|8
|9
|6
