Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Sonríe Scaloni: atajada imponente de Dibu Martínez y golazo de Buendía para Aston Villa vs. Newcastle

Los argentinos fueron determinantes para los villanos, que sueñan con pelearle la Premier League a Arsenal y Manchester City.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Dibu Martínez se lució ante Tonali
© Captura ESPN - imagen creada con GeminiDibu Martínez se lució ante Tonali

Aston Villa aspira a ganar la Premier League, que se puede ver a través de Disney+. Los Villanos quieren dar el golpe y bajar a Arsenal -líder absoluto con 50 unidades- y también a Manchester City, que cuenta con 46. Por su parte, los de Dibu Martínez y Emiliano Buendía se enfrentaron a Newcastle en condición de visitante con la misión de sumar de a tres y quedar en la misma línea que los de Guardiola.

En un partido peleado, Newcastle estuvo a punto de marcar el primero antes del minuto de juego. Sandro Tonali hizo una jugada de otro partido, pero Emiliano Martínez se hizo gigante, se estiró para detener el remate y terminó haciéndolo con sus pies, casi como aquella mítica atajada ante Kolo Muani en la final del Mundial 2022.

Tweet placeholder

El golazo de Buendía

Pocos minutos después de la gran tajada de Dibu Martínez, quien apareció para romper el cero fue Emiliano Buendía y lo hizo con un golazo al ángulo. El mediocampista argentino que sueña con ir al Mundial 2026 dominó la pelota, condujo por el sector central recostado hacía la derecha y remató cruzado. El balón ingresó al ángulo y de esta manera Aston Villa se puso 1 a 0.

Tweet placeholder

Otra gran atajada de Dibu Martínez

Buendía puede ser el gran tapado de Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

ver también

Buendía puede ser el gran tapado de Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026

Antes del cierre del primer tiempo, Dibu Martínez mantuvo su arco en cero con otra atajada impresionante. En esta oportunidad, el arquero argentino respondió de gran manera ante el cabezazo certero de Lewis Miley. Dibu se hizo enorme en el área chica y con un manotazo desactivó el peligro.

Publicidad
Tweet placeholder

Las posiciones de la Premier League

#EquiposPTSJGEP
1Arsenal50221552
2Man City46231445
3Aston Villa46231445
4Chelsea37231076
5Liverpool36231067
6Man Utd3522985
7Fulham34231049
8Brentford0-1332310310
9Newcastle Utd0-13323968
10Sunderland3323896

DATOS CLAVE

  • Emiliano Martínez evitó el gol de Newcastle con una atajada ante el remate de Sandro Tonali.
  • Emiliano Buendía marcó el gol del triunfo para que Aston Villa venza 1 a 0.
  • El equipo de Birmingham suma 46 unidades e iguala la línea del Manchester City.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Buendía puede ser el gran tapado de Scaloni para el Mundial 2026
Selección Argentina

Buendía puede ser el gran tapado de Scaloni para el Mundial 2026

Emiliano Buendía y Matías Soulé le meten presión a Franco Mastantuono a cinco meses del Mundial 2026
Selección Argentina

Emiliano Buendía y Matías Soulé le meten presión a Franco Mastantuono a cinco meses del Mundial 2026

El golazo agónico de Buendía para darle la victoria a Aston Villa frente a Arsenal
Fútbol europeo

El golazo agónico de Buendía para darle la victoria a Aston Villa frente a Arsenal

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”
Boca Juniors

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo