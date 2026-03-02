Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

El enojo de Arbeloa contra Mastantuono tras su expulsión en Real Madrid: “No puede volver a repetirse”

En conferencia de prensa, el DT del Merengue no ocultó su fastidio por la roja que recibió el argentino por exceso verbal en la derrota ante Getafe.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid, durante la caída ante Getafe.
© GettyÁlvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid, durante la caída ante Getafe.

El nombre de Franco Mastantuono quedó en ojo de la tormenta de una noche furiosa en el Santiago Bernabéu. En el cierre de la dura derrota que el Real Madrid sufrió ante Getafe, el argentino se fue expulsado por exceso verbal contra el árbitro y dejó a su equipo con diez hombres. Una actitud que enfureció a Álvaro Arbeloa, quien lo dejó en claro minutos más en tarde en conferencia de prensa, con un reto público hacia su jugador.

Al ser consultado por la situación, lejos de poner paños fríos, el entrenador merengue fue tajante ante los micrófonos sobre lo que considera una tarjeta roja evitable. “Son cosas que no pueden pasar. No sé qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones“, sentenció Arbeloa, con un gesto de fastidio que va en sintonía con los hinchas, que despidieron al jugador con una catarata de silbidos.

Para dejar en claro su postura, el DT diferenció la actitud del argentino de las amonestaciones que recibieron otros de sus dirigidos: “Entiendo que tanto la amarilla de Huijsen, como la de Carreras (NdR: ambos alcanzaron el límite de amonestaciones), son producto del juego y nos van a hacer tener tres bajas importantes para el próximo partido. Pero entiendo que no son buscadas ni mucho menos por los jugadores“. Un palito directo para el delantero de 18 años.

Tweet placeholder

Los 26 minutos de Mastantuono: de la indiferencia al repudio

El ex River había entrado a los 68 minutos y mostró un rendimiento con altibajos. Si bien tuvo apariciones interesantes, donde estuvo cerca de asistir en tres oportunidades con centros punzantes e incluso desperdició un remate de derecha dentro del área que contuvo el arquero, también perdió varias pelotas.

Sin embargo, el detonante llegó en el minuto 94, cuando el árbitro detuvo un lateral del Getafe y se dio media vuelta de forma imprevista. Fue allí cuando se llevó la mano al bolsillo y le mostró la tarjeta roja a Mastantuono, que se encontraba a pocos metros. Según lo captado por las cámaras, todo indica que la decisión se debió a una presunta agresión verbal.

Publicidad
Tweet placeholder

Ahora, la mayor preocupación para el Real Madrid no es solo la derrota, sino lo que figure en el acta arbitral. Si el colegiado confirma que la expulsión se debió a insultos, Mastantuono podría recibir una suspensión de entre 3 y 8 partidos. Tal sanción lo marginaría de encuentros claves en el tramo final de la temporada, incluido el próximo derbi ante el Atlético de Madrid.

Otra situación que no pasó desapercibida fue que, al momento de pisar la cancha, Mastantuono fue recibido con indiferencia y no con silbidos, como ocurrió con el resto de los jugadores. No obstante, todo se terminó marchando completamente cuando se retiró repudiado por los hinchas y, según la prensa española, lanzando quejas hacia el cuarto árbitro antes de ingresar al vestuario.

Publicidad

Datos clave

  • Álvaro Arbeloa cuestionó públicamente a Franco Mastantuono por su expulsión frente al Getafe.
  • Los jugadores Huijsen y Carreras alcanzaron el límite de amarillas y se perderán el próximo partido.
  • El delantero Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas tras recibir la tarjeta roja directa.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
La ventaja que tuvo Mastantuono en su gol en su último River - Boca
River Plate

La ventaja que tuvo Mastantuono en su gol en su último River - Boca

Arbeloa dio su veredicto sobre Mastantuono: "Ha llegado muy joven"
Fútbol europeo

Arbeloa dio su veredicto sobre Mastantuono: "Ha llegado muy joven"

Camino allanado: el panorama favorable que se le presentó a Mastantuono para consolidarse en Real Madrid
Fútbol Internacional

Camino allanado: el panorama favorable que se le presentó a Mastantuono para consolidarse en Real Madrid

Mastantuono fue expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe
Fútbol europeo

Mastantuono fue expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo