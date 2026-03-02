El enojo de Arbeloa contra Mastantuono tras su expulsión en Real Madrid: “No puede volver a repetirse”

El nombre de Franco Mastantuono quedó en ojo de la tormenta de una noche furiosa en el Santiago Bernabéu. En el cierre de la dura derrota que el Real Madrid sufrió ante Getafe, el argentino se fue expulsado por exceso verbal contra el árbitro y dejó a su equipo con diez hombres. Una actitud que enfureció a Álvaro Arbeloa, quien lo dejó en claro minutos más en tarde en conferencia de prensa, con un reto público hacia su jugador.

Al ser consultado por la situación, lejos de poner paños fríos, el entrenador merengue fue tajante ante los micrófonos sobre lo que considera una tarjeta roja evitable. “Son cosas que no pueden pasar. No sé qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones“, sentenció Arbeloa, con un gesto de fastidio que va en sintonía con los hinchas, que despidieron al jugador con una catarata de silbidos.

Para dejar en claro su postura, el DT diferenció la actitud del argentino de las amonestaciones que recibieron otros de sus dirigidos: “Entiendo que tanto la amarilla de Huijsen, como la de Carreras (NdR: ambos alcanzaron el límite de amonestaciones), son producto del juego y nos van a hacer tener tres bajas importantes para el próximo partido. Pero entiendo que no son buscadas ni mucho menos por los jugadores“. Un palito directo para el delantero de 18 años.

Tweet placeholder

Los 26 minutos de Mastantuono: de la indiferencia al repudio

El ex River había entrado a los 68 minutos y mostró un rendimiento con altibajos. Si bien tuvo apariciones interesantes, donde estuvo cerca de asistir en tres oportunidades con centros punzantes e incluso desperdició un remate de derecha dentro del área que contuvo el arquero, también perdió varias pelotas.

Sin embargo, el detonante llegó en el minuto 94, cuando el árbitro detuvo un lateral del Getafe y se dio media vuelta de forma imprevista. Fue allí cuando se llevó la mano al bolsillo y le mostró la tarjeta roja a Mastantuono, que se encontraba a pocos metros. Según lo captado por las cámaras, todo indica que la decisión se debió a una presunta agresión verbal.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ahora, la mayor preocupación para el Real Madrid no es solo la derrota, sino lo que figure en el acta arbitral. Si el colegiado confirma que la expulsión se debió a insultos, Mastantuono podría recibir una suspensión de entre 3 y 8 partidos. Tal sanción lo marginaría de encuentros claves en el tramo final de la temporada, incluido el próximo derbi ante el Atlético de Madrid.

Otra situación que no pasó desapercibida fue que, al momento de pisar la cancha, Mastantuono fue recibido con indiferencia y no con silbidos, como ocurrió con el resto de los jugadores. No obstante, todo se terminó marchando completamente cuando se retiró repudiado por los hinchas y, según la prensa española, lanzando quejas hacia el cuarto árbitro antes de ingresar al vestuario.

Publicidad

Publicidad

Datos clave