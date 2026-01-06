Supercopa de España: tras la baja de Mbappé en Real Madrid, Barcelona enciende las alarmas por Lamine Yamal

La Supercopa de España 2026 que se celebrará en Yeda, Arabia Saudita, del 7 al 11 de enero podría quedarse sin las que probablemente sean sus dos máximas figuras, al menos para la jornada inicial de semifinales entre Barcelona vs. Athletico de Bilbao y Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

El equipo Merengue, que jugará el jueves, ya descartó de su convocatoria a Kylian Mbappé a causa de la lesión de rodilla que lo había desafectado también del último duelo por LaLiga ante Real Betis, el pasado domingo. Y este martes, las alarmas se encendieron en Barcelona por Lamine Yamal, solo un día antes del debut.

La preocupación se derivó de la ausencia de la joya en la última jornada de entrenamientos previa al duelo de este miércoles ante Athletico de Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá, respecto a lo que luego se informó desde el club que solo realizaría trabajos de recuperación en el gimnasio, lo que prueba que no está al cien por ciento tras disputar unos muy intensos 90 minutos en el Derby ante el Espanyol el sábado.

Tweet placeholder

Incluso cuando desde Barcelona se encargaron de aclarar que lo de Lamine Yamal “no es nada grave” y que mucho menos está desafectado para disputar la primera de las semifinales de la Supercopa de España, su situación a un día del encuentro no es la ideal y podría incluso ponerlo en riesgo para jugar una hipotética final.

¿Podría Mbappé jugar una hipotética final?

ver también Kylian Mbappé sufrió una lesión de ligamentos y será baja en Real Madrid durante la Supercopa de España en Arabia

Aunque en Real Madrid todavía mantienen la ilusión de poder contar con Kylian Mbappé en una hipotética final de la Supercopa de España, para lo que deberán dejar en el camino este jueves al Atlético de Madrid en semis, lo cierto es que el crack francés ni siquiera viajó rumbo a Arabia Saudita con el resto de la delegación.

Publicidad

Publicidad

Por el contrario, se quedó en Valdebebas trabajando en una recuperación a la que no han querido ponerle plazos, porque el goleador Merengue lleva conviviendo con esa molestia desde el pasado 7 de diciembre y por eso quieren que su reaparición sea ya sin ningún signo de dolor.

Data clave