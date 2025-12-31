Kylian Mbappé sufrió una lesión de ligamentos y será baja en Real Madrid durante la Supercopa de España en Arabia

La primera gran baja de cara al 2026 definitivamente es la de Kylian Mbappé, que se perderá las primeras semanas del nuevo año tras confirmarse la lesión que tiene en su rodilla derecha y que lo obligará a mantenerse apartado de las canchas justo cuando Real Madrid tiene que disputar la Supercopa de España.

El futbolista estuvo disputando los últimos partidos con una molestia en su rodilla izquierda y finalmente se supo que se trataba de una lesión ligamentaria. Este miércoles, el Real Madrid lanzó un comunicado informando que Kylian Mbappé tiene un esguince en su rodilla izquierda, la cual lo mantendrá fuera por tres semanas.

Kylian Mbappé se pierde la Supercopa de España con Real Madrid. (Getty)

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, expresa el informe oficial del club. Un esguince de ligamentos de rodilla es una lesión que ocurre cuando uno o más ligamentos que dan estabilidad a la rodilla se estiran excesivamente o se desgarran, explican los expertos.

Kylian Mbappé se pierde la Supercopa de España

La lesión le demandará a Kylian Mbappé un aproximado de tres semanas de recuperación. En ese período, el Real Madrid ya habrá disputado la Supercopa de España, que está pactada para jugarse en Arabia del 7 al 11 de enero.

El Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal, mientras que Barcelona vs. Athletic Bilbao es el partido del otro lado de la llave. El merengue no contará ni con Trent Alexander-Arnold ni con Dani Carvajal para la competición, mientras que Federico Valverde es duda.

Mbappé es el máximo goleador de LALIGA y Champions esta temporada. (Getty)

No obstante, la baja de Mbappé es la más dura de todas, ya que el delantero francés lleva 29 goles y 5 asistencias en 24 partidos esta temporada, y es el goleador de LALIGA, donde ha marcado 18 de esos tantos, así como de la Champions League, en la que ya convirtió en 9 ocasiones.

