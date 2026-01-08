Un ‘europibe’ que Argentina se disputa con Alemania se sumaría a un grande de Europa

Can Armando Guner es uno de los tantos jugadores que la Selección Argentina logró reclutar el último tiempo en diferentes partes del mundo bajo el rótulo de ‘europibes’. En su caso, su vínculo con el país es a través de su abuela materna que es oriunda de La Quiaca, Jujuy. No obstante, su padre es turco y él nació en Krefeld Alemania.

Por eso, ya tuvo su paso por el combinado teutón Sub 16 y Sub 17, pero la gestión del área de captación del combinado albiceleste fue más fuerte. De hecho, ya fue parte del plantel que comandó Diego Placente durante el Torneo de L’Alcúdia (campeón) y la Copa Mundial Sub 17 que se disputó en Qatar a fines del 2025 (Argentina llegó hasta los 16vos de Final).

Con lo cual, está dentro del radar que comprende el proyecto de selecciones que encabeza Lionel Scaloni, por lo que Can Armando Guner es candidato para en un futuro no muy lejanos ser parte del conjunto mayor. Y es más, con las informaciones que circulan por estas horas del mercado de pases sus chances de seguir vistiendo la camiseta albiceleste crecen o cuanto menos se mantienen.

Es que conforme a varios portales turcos, Guner está a solo detalles de convertirse en refuerzo del Galatasaray, luego de formarse en el Schalke 04 y en el Borussia Monchengladbach. Incluso, la idea sería que se incorpore al plantel que dirige Okan Buruk para lo que resta de la temporada 2025/2026 y, de esta manera, sea compañero de Mauro Icardi, hasta entonces el único argentino.

Los objetivos del Galatasaray en lo que resta de la temporada

El objetivo principal del Galatasaray en lo que falta de la temporada es mantenerse en la cima de la tabla de posiciones de la Superliga Turca para, claramente, hacerse con el título. De momento la encabeza con 42 unidades, 3 más que su principal competidor, Fenerbahce, con quien, casualmente, este sábado 10 de enero definirá la Supercopa de Turquía.

Del mismo modo, el 13 del mismo mes se mide al Fethiyespor por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa de Turquía, en tanto que el 21 y el 28 se mide al Atlético de Madrid y al Manchester City, sus últimos dos rivales por la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en donde al término de la sexta jornada se ubica decimooctavo y lo más probable es que deba jugar los Play Off.

