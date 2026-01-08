Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primeira Liga

José Mourinho declara la guerra contra Nicolás Otamendi, Richard Rios y Gianluca Prestianni

El entrenador portugués fue durísimo con sus futbolistas luego de la derrota con el Sporting Braga.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
José Mourinho criticó a sus jugadores luego de la derrota del Benfica con el Braga por la Copa de la Liga de Portugal.
José Mourinho criticó a sus jugadores luego de la derrota del Benfica con el Braga por la Copa de la Liga de Portugal.

El Benfica perdió 3 a 1 con el Sporting Clube de Braga este miércoles 7 de enero y se despidió de la Copa de la Liga de Portugal 2025/2026, lo que agrandó aún más el malestar que se vive en el club de Lisboa, dado que en la Primeira Liga se ubica tercero a 10 puntos del líder, que es su archirrival, el Porto.

Ante esta derrota que no estaba en los planes, José Mourinho, en conferencia de prensa, le apuntó a sus dirigidos. “Espero que los jugadores no se duerman”, expresó el estratega portugués, que, fiel a su estilo picante, agregó: “No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible”.

En esa misma línea, siempre en relación con lo que fue la caída del Benfica, en la que participaron Richard Ríos; Gianluca Prestianni, que ingresó en el segundo tiempo; y Nicolás Otamendi, que fue expulsado, José Mourinho subrayó la falta de actitud: ”Desde el momento en que el árbitro Joao Pinheiro pitó el penalti fuera del área, en lugar de una reacción positiva, hubo una reacción de negatividad, nerviosismo, una posesión pésima y pérdidas de balón increíbles”.

A cada respuesta, Mou le subía el tono cada vez más: ”Zalazar aprovechó bien la profundidad del campo con un segundo gol inaceptable. Una primera parte horrible en todos los sentidos. Con tantos errores técnicos, parece que hubo errores de análisis táctico, algo que, en mi opinión, no ocurrió… Inaceptable bajo cualquier circunstancia“.

Y como si fuera poco, también apuntó a los futbolistas por las declaraciones que hicieron en los últimos días: “Cuando mis equipos buscan remontar, no podemos cometer errores defensivos. Hay cosas que se pueden decir internamente, que no deberían decirse externamente“.

José Mourinho contó detalles de la charla que tuvo con sus jugadores luego de la derrota del Benfica 3 a 1 con el Braga

Publicidad

“No suelo hablar en el vestuario después de los partidos, pero hoy lo hice. Hablé en un tono crítico, pero tranquilo. No hubo nadie que se abriera las puertas. Tuve una conversación que terminó siendo un monólogo. Hubo actuaciones individuales absolutamente inaceptables, lo que se tradujo en un rendimiento colectivo muy flojo en la primera parte”, reveló José Mourinho, que evidencia que el clima interno no es ni cerca el mejor.

Las noticias en Inglaterra sobre el Dibu Martínez que encendieron las alarmas en la Selección Argentina

ver también

Las noticias en Inglaterra sobre el Dibu Martínez que encendieron las alarmas en la Selección Argentina

Cuti Romero declara la guerra en Tottenham y Richarlison lo respalda

ver también

Cuti Romero declara la guerra en Tottenham y Richarlison lo respalda

En síntesis

Benfica perdió 3-1 ante Sporting Braga y quedó eliminado de la Copa de la Liga.

José Mourinho criticó duramente a sus jugadores calificando la primera parte como “horrible”.

Nicolás Otamendi fue expulsado en el partido donde también jugaron Ríos y Prestianni.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Luka Modric ignoró a Ancelotti, Zidane y Mourinho al señalar al DT más importante de su carrera
Fútbol europeo

Luka Modric ignoró a Ancelotti, Zidane y Mourinho al señalar al DT más importante de su carrera

Mourinho acusó a 9 jugadores, incluido un argentino, de traicionarlo en pleno partido: “Me hubiera gustado poder sacarlos a todos”
Fútbol europeo

Mourinho acusó a 9 jugadores, incluido un argentino, de traicionarlo en pleno partido: “Me hubiera gustado poder sacarlos a todos”

La reacción de Mourinho a los rumores que ubican a Otamendi en River
River Plate

La reacción de Mourinho a los rumores que ubican a Otamendi en River

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro
Mundial 2026

Milton Giménez recibió el documento paraguayo y puede jugar el Mundial 2026 con la selección de Alfaro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo