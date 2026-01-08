José Mourinho declara la guerra contra Nicolás Otamendi, Richard Rios y Gianluca Prestianni

El Benfica perdió 3 a 1 con el Sporting Clube de Braga este miércoles 7 de enero y se despidió de la Copa de la Liga de Portugal 2025/2026, lo que agrandó aún más el malestar que se vive en el club de Lisboa, dado que en la Primeira Liga se ubica tercero a 10 puntos del líder, que es su archirrival, el Porto.

Ante esta derrota que no estaba en los planes, José Mourinho, en conferencia de prensa, le apuntó a sus dirigidos. “Espero que los jugadores no se duerman”, expresó el estratega portugués, que, fiel a su estilo picante, agregó: “No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible”.

En esa misma línea, siempre en relación con lo que fue la caída del Benfica, en la que participaron Richard Ríos; Gianluca Prestianni, que ingresó en el segundo tiempo; y Nicolás Otamendi, que fue expulsado, José Mourinho subrayó la falta de actitud: ”Desde el momento en que el árbitro Joao Pinheiro pitó el penalti fuera del área, en lugar de una reacción positiva, hubo una reacción de negatividad, nerviosismo, una posesión pésima y pérdidas de balón increíbles”.

A cada respuesta, Mou le subía el tono cada vez más: ”Zalazar aprovechó bien la profundidad del campo con un segundo gol inaceptable. Una primera parte horrible en todos los sentidos. Con tantos errores técnicos, parece que hubo errores de análisis táctico, algo que, en mi opinión, no ocurrió… Inaceptable bajo cualquier circunstancia“.

Y como si fuera poco, también apuntó a los futbolistas por las declaraciones que hicieron en los últimos días: “Cuando mis equipos buscan remontar, no podemos cometer errores defensivos. Hay cosas que se pueden decir internamente, que no deberían decirse externamente“.

José Mourinho contó detalles de la charla que tuvo con sus jugadores luego de la derrota del Benfica 3 a 1 con el Braga

“No suelo hablar en el vestuario después de los partidos, pero hoy lo hice. Hablé en un tono crítico, pero tranquilo. No hubo nadie que se abriera las puertas. Tuve una conversación que terminó siendo un monólogo. Hubo actuaciones individuales absolutamente inaceptables, lo que se tradujo en un rendimiento colectivo muy flojo en la primera parte”, reveló José Mourinho, que evidencia que el clima interno no es ni cerca el mejor.

