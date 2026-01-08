Diego Simeone sorprendió al hablar de su futuro en la previa del partido con Real Madrid

Lo que parecía ser una conferencia de prensa más de Diego Simeone antes de un Derbi Madrileño, terminó detonando todo tipo de especulaciones con respecto a su lazo con el Atlético de Madrid, en donde ya lleva 14 temporadas y media como entrenador (proceso en el que cosechó 8 títulos, 4 locales y 4 internacionales).

Resulta que en la previa del choque con el Real Madrid (que se jugará este jueves 8 de enero) por la Semifinal de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudita (este miércoles el Barcelona goleó 5 a 0 al Athletic Club de Bilbao en la otra llave y clasificó a la Final), la prensa local le consultó al Cholo cómo veía al país bajo el marco de la Copa del Mundo que organizará en el 2034.

“Hay gente preparada para tomar estas decisiones, nosotros cada vez que vinimos nos trataron espectacularmente. Ojalá que sea como toda la gente del país se espera”, comentó Diego Simeone, a raíz del certamen para el que, evidentemente, a Arabia Saudita le sobra tiempo para prepararse.

Pero los periodistas presentes en la exposición que dio el estratega argentino fueron por más. ”¿Imagina un futuro dirigiendo en Arabia?”, le preguntaron a Simeone, que lanzó una declaración que en el Atlético de Madrid tomaron nota: “Como entrenadores no cerramos ninguna puerta nunca”.

Claro, es que la institución española está a apenas dos meses de que la empresa estadounidense Apollo -que adquirió un 57 por ciento del club- tome las riendas, y en España se habla de que tranquilamente podrían optar por un cambio de timonel, teniendo en cuenta, sobre todo, que el contrato del DT vence a mediados del 2027 y que la documentación incluye una cláusula para romper el vínculo un año antes (es decir, una vez terminada la actual temporada).

En Italia también ven al Cholo Simeone como el reemplazante de Chivu

El Inter de Milán repuntó en su temporada con los últimos resultados en la Serie A. Ahora es el líder de la tabla de posiciones. No obstante, durante las semanas en las que miraba al Milan, Napoli y Roma desde abajo y alternaba buenas con malas en la Champions League, la prensa italiana insinuaba que el Cholo Simeone podía ser una buena alternativa para el puesto que, de momento, ocupa Cristian Chivu.

