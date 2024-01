Facundo Buonanotte está aprovechando al máximo la confianza que le está dando Roberto de Zerbi durante este último tiempo. Y ahora lo agradeció con un golazo para poner al frente a Brighton en el duelo ante Sheffield United por la cuarta ronda de la FA Cup. Fue triunfo de las Gaviotas para avanzar a octavos de final.

Al minuto 14 de juego, Buonanotte aprovechó un buen robo en mitad de cancha de sus compañeros y cuando tomó la pelota casi desde tres cuartos encaró directo para el arco, pero antes del semicírculo del área sacó un remate de zurda al ángulo superior izquierdo de la valla defendida por el ex Atlético de Madrid, Ivo Grbić. Golazo.

El ex Rosario Central no empezó la temporada bien debido a que no tenía minutos con de Zerbi. De hecho, el propio técnico manifestó en agosto de 2023 que podría salir a préstamo para ganar esos minutos que no tenía en Brighton. Pero, poco a poco, esto cambió rotundamente.

Desde aquella mención que hizo el técnico italiano, Buonanotte sumó minutos en 16 de los siguientes 18 partidos que jugó con Brighton. Este festejo fue el segundo en esta temporada, ya que había marcado por Premier League ante el Chelsea el pasado 3 de diciembre.

Brighton lo empezó ganando, pero se lo empataron

Los primeros minutos fueron todos de Brighton que, además del gol de Facundo Buonanotte, también marcó el segundo al minuto 29 con un penal de Joao Pedro. Sin embargo, en la parte final de esa primera mitad empezó a cederle el protagonismo al Sheffield United y lo pagó caro.

Es que el equipo de Chris Wilder logró empatarlo antes del entretiempo. Al minuto 44, Gustavo Hamer, con algo de suspenso por la decisión del VAR, marcó el 1-2 tras un rebote del arquero Bart Verbruggen. Y al octavo minuto de descuento, un cabezazo en el área chica de William Osula decretó el 2-2 parcial.

Joao Pedro completó el hat-trick y Brighton avanza a octavos de final

Parecía que con el empate en los últimos minutos, Brighton podría sufrir un bajón anímico en la segunda parte. Pero lejos estuvo de pasar. El equipo de Roberto de Zerbi demostró credenciales en casa del Sheffield: dos goles más de Joao Pedro y uno de Danny Welbeck le dieron el triunfo por 5-2.

El brasileño completó el hat-trick en el segundo tiempo. Tras su tanto de penal en el primer tiempo, tuvo una segunda oportunidad desde los doce pasos al séptimo minuto del complemento y volvió a vencer a Grbić para el 3-2. Quince minutos después, en la puerta del área sacó un remate cruzado para el 4-2 sentenciando el triunfo de su equipo. Y sobre el final, Danny Welbeck amplió diferencias con un gol para el 5-2 en tiempo de descuento.

Brighton se clasifica a los octavos de final de la FA Cup, torneo que nunca ganó en su historia. La única vez que llegó a una definición fue en la edición de 1983 donde cayó 0-4 ante Manchester United en una segunda final tras el empate 2-2 en el primer encuentro. ¿Podrá de Zerbi darle el primer título de FA Cup a las Gaviotas?