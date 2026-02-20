Es tendencia:
Vincent Kompany defendió a Vinícius, dudó de Prestianni y apuntó contra Mourinho: “Error de liderazgo”

El DT del Bayern Munich se detuvo en el análisis de los motivos que llevaron a su par portugués a desacreditar a Vinícius y a mencionar a Eusébio como contrapunto.

Por Juan Ignacio Portiglia

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, fue invitado en su más reciente conferencia de prensa a reflexionar sobre los eventos lamentables que se sucedieron en el Estadio da Luz y que provocaron una denuncia de Vinícius Júnior, de Real Madrid, en relación a los supuestos insultos racistas que le habría propinado Gianluca Prestianni, de Benfica, que ya están siendo investigados por la UEFA.

Para el belga, que dijo haber seguido el partido en vivo, hubo tres componentes diferentes que hicieron a la misma problemática y se encargó de detallar: “Primero está lo que sucedió en la cancha, segundo lo que en ese mismo momento está sucediendo con los fanáticos y tercero todo lo que sucedió después del partido. Para mí en esas tres cosas hay algunas distinciones que necesitamos hacer”, dijo.

En referencia a lo que sucedió en cancha, que llevó a que se activara el protocolo anti racismo sin que se pudiera constatar la agresión de Prestianni denunciada, Kompany dijo creer plenamente en Vinícius Júnior. “Cuando ves la acción, su reacción no puede ser fingida. Es una reacción emocional y no veo ningún beneficio para que él vaya hacia el árbitro y ponga toda esa miseria sobre sus hombros. Creo que en su mente lo estaba haciendo porque entendió que era lo correcto“.

El DT del Bayern Munich se refirió luego al proceder de Prestianni que dificultó la posibilidad de confirmar con una prueba clara que existió esa agresión que el futbolista brasileño denunció: “Por supuesto que después tienes a un jugador que esconde lo que está diciendo con su camiseta y al final termina negando haberlo hecho. A menos que el propio jugador se presente, es un caso difícil y lo entiendo”.

Kompany expresó a continuación que sí es posible visibilizar a los hinchas haciendo gestos racistas desde las tribunas, lo que seguramente implicará una sanción para Benfica, pero dijo que en su opinión fue incluso peor la actitud que tomó José Mourinho, entrenador del equipo portugués, una vez finalizado el encuentro.

“Tienes al líder de una organización, José Mourinho, que ataca personalmente a Vinícius Júnior refiriéndose al estilo de su celebración para desacreditarlo. Para mí, en términos de liderazgo, es un gran error y algo que no debemos aceptar”, remarcó el DT.

UEFA designó un inspector para esclarecer la denuncia de racismo que hizo Vinícius sobre Prestianni

UEFA designó un inspector para esclarecer la denuncia de racismo que hizo Vinícius sobre Prestianni

Mención a Eusébio, recurso malicioso

Vincent Company también se mostró muy en desacuerdo por el hecho de que José Mourinho hiciera mención a Eusébio y el modo en que celebraba sus goles para criticar a Vinícius por la provocación que sintió había existido de su parte. “Lo menciona para decir que Benfica no puede ser racista porque el mejor jugador en la historia del club es Eusébio”, advirtió.

Y explicó: “¿Sabes por lo que tuvieron que pasar los futbolistas negros en la década del 60? Probablemente en ese tiempo, porque mi papá es es una persona negra de los sesenta que también se abrió camino… Probablemente en ese tiempo la única opción que tenían era estar callados, no decir nada y ser diez veces mejor que los demás para obtener un poco de crédito. Esa fue, probablemente, la vida de Eusébio”.

Data clave

  • La UEFA investiga a Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas contra Vinícius Júnior.
  • El árbitro activó el protocolo anti racismo en el Estadio da Luz durante el partido.
  • Vincent Kompany criticó a José Mourinho por usar a Eusébio para cuestionar a Vinícius.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

jpasman
Toti Pasman

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River

