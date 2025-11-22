Mourinho acusó a 9 jugadores, incluido un argentino, de traicionarlo en pleno partido: “Me hubiera gustado poder sacarlos a todos”

Luego de la Fecha FIFA de noviembre, el fútbol de clubes regresó esta semana y, en Portugal, el Benfica de José Mourinho jugó un partido de copa en la jornada de viernes contra el modesto Atlético CP de la tercera división. Fue triunfo por 2 a 0 para las águilas, pero el resultado es una mera anécdota, ya que Mourinho volvió a ser protagonista con sus declaraciones contra sus propios futbolistas.

The Special One no pudo -ni intentó- esconder su frustración luego del encuentro y en conferencia de prensa le mandó un mensaje claro a sus jugadores: “Nuestro primer tiempo fue pésimo. Y fue pésimo en el sentido que más me duele, que es cuando no muestras actitud“, inició en declaraciones recopiladas por el medio local RTP. “Muchos de los jugadores no estaban jugando con seriedad, sin las formas correctas. En el entretiempo hice cuatro cambios, pero me hubiera gustado sacarlos a todos“, aseguró Mou.

Entre esos cuatro cambios estuvo la salida de Enzo Barrenechea, el futbolista argentino que llegó esta temporada a préstamo desde el Aston Villa. “En el entretiempo identifiqué en el vestuario a los jugadores que me hubiera gustado mantener en cancha. Solo dos. Los partidos se tienen que jugar con seriedad, y los otros nueve no lo estaban haciendo”, prosiguió Mourinho, visiblemente enojado.

Enzo Barrenechea, uno de los que recibió el llamado de atención de Mourinho por su falta de actitud. (Getty)

“No hice los cinco cambios porque no puedo jugar 45 minutos sin cambios, pero los cuatro que hice creo que cambiaron el partido con su intensidad y actitud”, destacó el entrenador portugués, que cerró con una fuerte advertencia: “Estoy tomando especial atención, a pesar de que no llevo mucho tiempo aquí, a los jugadores jóvenes. No me gustan los jugadores que me traicionan.”

El Benfica de Mourinho marcha último en la Champions y corre de atrás en Portugal

Los primeros meses de José Mourinho en Benfica no están siendo fáciles; si bien aún no ha perdido en la Primeira Liga, sus cuatro empates y siete victorias ponen a sus dirigidos en el tercer puesto de la tabla, con 25 puntos. Ya están a seis del líder Porto, que también sigue invicto, y a tres del Sporting Lisboa (28pts), que marcha segundo.

Los primeros meses en Benfica no están yendo como Mourinho hubiera querido. (Getty)

En Champions League, el presente es aún peor; el conjunto portugués no ha sido capaz de sumar ni un punto en sus primeros cuatro partidos, con caídas ante Bayer Leverkusen (0-1), Newcastle (0-3), Chelsea (0-1) y Qarabag (2-3). Por delante le quedan encuentros ante Ajax, que también tiene cuatro derrotas, Napoli, Juventus y el cierre ante Real Madrid.

