Wesley Sneijder contra Nicolás Otamendi por su gesto con Vinícius: ”¿Está bien de la cabeza?”

El exfutbolista de la Selección de Países Bajos y Real Madrid se lanzó contra el defensor del Benfica por mostrarle a Vinícius su tatuaje de campeón del mundo.

Por Germán Carrara

El Benfica vs. Real Madrid que se disputó este martes 17 de febrero por la ida de los Play Off que dirimen plazas para los Octavos de Final de la UEFA Champions League, estuvo plagado de polémicas. Entre ellas -más allá del altercado con Gianluca Prestianni-, la que protagonizaron en el segundo tiempo Nicolás Otamendi y Vinícius Júnior.

Resulta que el defensor, que mantuvo un ida y vuelta permanente con el brasileño, le mostró sus tatuajes de las copas que ganó con la Selección Argentina: las dos Copas América, la Finalissima y, principalmente, la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tal gesto no tardó en viralizarse en redes y en ser tema de debate de los programas deportivos del mundo.

Como en la señal Ziggo Sport de Países Bajos, que cuenta con la participación de Wesley Sneijder en las transmisiones de los encuentros correspondientes a la UEFA Champions League. El ex Real Madrid e Inter de Milán, entre otros, al ver las imágenes del mencionado suceso, no dudó en lanzarse contra Ota para defender al número 7 Merengue.

“Lo que hizo Otamendi fue superinfantil. ¿Está bien de la cabeza? Literalmente, perdía 1-0 (con gol de Vinícius a los 5 minutos de complemento). Si yo fuera Vinicius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver'”, comentó en primera instancia Sneijder, con clara efusividad.

Además, el ahora exfutbolista, que enfrentó a la Selección Argentina en la Semifinal de la Copa Mundial de Brasil 2014, en el mismo sentido, agregó: “¿Y por qué le hace esto a un jugador del Real Madrid? ¿Tiene idea de cuántas Champions League ha ganado Vinicius? ¿Y le está enseñando trofeos?”.

Nicolás Otamendi estará en el Santiago Bernabéu para la vuelta con el Real Madrid

Nicolás Otamendi había llegado al partido de ida de los Play Off de la Champions League con el Real Madrid al límite con las amonestaciones. Si hubiera recibido una amarilla, hubiese sido sancionado con una fecha. No obstante, no sufrió ningún apercibimiento, por lo que podrá decir presente este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu para el duelo decisivo de la serie.

En síntesis

  • Wesley Sneijder criticó a Nicolás Otamendi en la señal Ziggo Sport de Países Bajos.
  • El defensor argentino mostró tatuajes de la Copa del Mundo 2022 y dos Copas América.
  • El encuentro de ida de los Play Off se disputó el martes 17 de febrero.
Germán Carrara
Germán Carrara

