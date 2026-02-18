Es tendencia:
La primera decisión de Gianluca Prestianni tras su cruce con Vinícius en el Benfica vs. Real Madrid

El jugador argentino recibió en sus redes sociales una catarata de insultos de todas partes del mundo.

Por Germán Carrara

Gianluca Prestianni cerró los comentarios en su cuenta de Instagram luego de su episodio con Vinícius Júnior en Benfica vs. Real Madrid.
El foco del mundo del fútbol, por estas horas, está sobre el episodio que protagonizaron Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en el campo de juego del Estadio Da Luz. El brasileño acusó un insulto racista por parte del ex Vélez, luego de su gol para el 1 a 0 del Real Madrid vs. Benfica (en lo que fue el primer partido de la serie de los Play Off de la UEFA Champions League).

Por tal situación, el árbitro François Letexier detuvo el juego durante 10 minutos, todo en función de intentar recibir por parte de sus asistentes en el VAR alguna prueba que pudiese confirmar la denuncia realizada por el futbolista del equipo de Álvar Arbeloa. Como no hubo nada que pudiera constatarlo, la acción se reactivó y no hubo sanciones.

No obstante, Gianluca Prestianni, para ese momento, ya estaba señalado. Incluso, al encuentro le faltaban 40 minutos para su finalización y ya estaba recibiendo una catarata inagotable de insultos en su cuenta de Instagram, algo que, seguramente, fue lo primero que notó cuando acabó el compromiso en el recinto localizado en la ciudad de Lisboa.

¿Cuál fue la reacción del futbolista oriundo de Ciudadale? Cerrar los comentarios para evitar que esta tendencia siguiera creciendo. Entre los comentarios, en su gran mayoría de aficionados del Real Madrid y de brasileños, se puede leer que lo tildan de racista y, los más suaves, le remarcan la carrera llena de lauros del ex Flamengo.

Gianluca Prestianni no realizó ningún posteo del partido con Real Madrid, por lo que los comentarios los recibió en su última publicación, realizada el sábado.

¿UEFA puede sancionar a Gianluca Prestianni por la acusación de Vinícius?

Lo que sigue ahora es una investigación que abrirá la UEFA, en la que analizará las imágenes del VAR, de la transmisión y de lo que hayan podido registrar los departamentos de comunicación tanto del Benfica como del Real Madrid, así como también alguna secuencia tomada por periodistas o aficionados y que ya esté publicada en redes sociales.

José Mourinho defendió a Prestianni y cuestionó los festejos de Vinícius: “Siempre lo mismo”

Gianluca Prestianni rompió el silencio tras su escándalo con Vinicius Júnior: “Jamás fui racista”

Además, tomará testimonios a los jugadores del conjunto luso y merengue implicados en la escena de la controversia (Kylian Mbappé, uno de los principales, puesto que ya denunció que escuchó con claridad lo que dijo Prestianni), incluidos, por supuesto, Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. En caso de comprobar el caso, al acusado pueden caerle hasta 10 fechas de suspensión.

En síntesis

  • Gianluca Prestianni desactivó los comentarios de Instagram tras recibir insultos por presunto racismo.
  • El árbitro François Letexier detuvo el juego 10 minutos para consultar al VAR.
  • La UEFA iniciará una investigación con posibles sanciones de hasta 10 fechas de suspensión.
