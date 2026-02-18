No se vio en TV: El video con el que Benfica defiende a Gianluca Prestianni de la denuncia de Vinícius

Luego del episodio que protagonizaron Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, y de las acusaciones cruzadas entre los jugadores de Real Madrid y Benfica, ahora empieza un proceso de investigación con chequeo de las imágenes y toma de declaraciones por parte de la UEFA, para ver si finalmente cuenta con las herramientas suficientes para comprobar la denuncia por racismo.

En el postpartido, lo que más impactó fue la declaración contundente de Kylian Mbappé que asegura haber escuchado al exjugador de Vélez decirle hasta 5 veces ”mono” a su compañero. Al respecto, más allá de que Prestianni desmintió esta versión en redes sociales, el que salió a repeler este grave señalamiento fue el propio club de Lisboa.

Lo hizo mediante una publicación en su cuenta de Twitter en la que aporta una filmación con la que esgrime que es improbable que algún futbolista del Real Madrid, más allá de Vinícius, haya podido escuchar qué dijo el número 25 del Benfica. Incluso, en el video se ve que el único que reacciona de inmediato es el propio brasileño.

”Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, describió el usuario de las Águilas, dentro de la publicación, para acompañar las imágenes que duran poco más de medio minuto y que ya reúne más de 10 mil comentarios, más de 10 retuits y más de 50 mil likes.

Ahora, todo quedará en manos del tribunal de disciplina de la UEFA, ente organizador de la Champions League, para analizar cada uno de los elementos que pueda recoger y dar una sentencia que, posiblemente, no llegue a tenerla para antes del encuentro de vuelta entre Benfica y Real Madrid pautado para la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Benfica el partido de vuelta de los Play Off de la UEFA Champions League?

Real Madrid y Benfica, tras el caliente primer partido que se jugó en el Estadio Da Luz de Lisboa por los Play Off que dirimen un cupo para los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026, se volverán a ver las caras este miércoles 25 de febrero desde las 21 horas CET en el Santiago Bernabéu. Vale mencionar que el Merengue ganó el primer duelo 1 a 0 con tanto de Vinícius.

