El mercado de pases se está moviendo en todos los equipos del planeta fútbol, y uno de los jugadores que puede modificar su carrera es Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina está cómodo en Aston Villa, pero de todas formas no ve con malos ojos una salida.

La principal idea que tiene Dibu es poder dar el gran salto a un poderoso del Viejo Continente para poder disputar la Champions League, que es un viejo anhelo que tiene. Y a raíz de sus grandiosas actuaciones en los tres palos del conjunto de Birmingham, aparecieron diferentes opciones para que dé un nuevo paso en su carrera.

Si bien parecía que tenía todo dado para marcharse a Tottenham tras la confirmación de que Hugo Lloris no continuará defendiendo el arco londinense, el presidente Daniel Levy consiguió sumar a Guglielmo Vicario por un total de 19 millones de euros. Claro, había 21 millones de diferencia con lo que pedía Aston Villa.

Ya sin Tottenham en la carrera, los únicos tres equipos que quedaron subidos al ring para pelearse por Dibu Martínez son Juventus, Chelsea y Manchester United. Pese a ello, el arquero nacido en Mar del Plata quiere seguir en Inglaterra, donde tiene una vida hecha . Si bien desde el periódico The Guardian afirmaron que los equipos comandados por Mauricio Pochettino y Erik ten Hag, respectivamente, son los que compiten por el ex Getafe, hay uno de ellos que tiene todas las chances de ganar.