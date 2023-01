"Se termina este año, y se termina esta hermosa etapa en Boca... Seguro habrá otras, porque mi amor por este Club y su gente es demasiado grande como para alejarme tanto tiempo. Ahora me toca seguir desafiándome profesional y personalmente en otro país y en una de las ligas más competitivas del mundo". El sábado 31 de diciembre, a horas de que su contrato caducara, Yamila Rodríguez anunció públicamente lo que era un secreto a voces: su -segunda- etapa en Boca llegó a su fin.

Lo que restaba saber era el club en el que iba a seguir su carrera la capitana y goleadora de Boca y este lunes se confirmo: la número 11 jugará este 2023 en el Palmeiras brasileño, último campeón de la Libertadores que -justamente- le ganó la final a Boca.

Se trata de su segunda despedida ya que Yamila tuvo un corto paso por el Santa Teresa de Badajoz, en España, cuando apenas tenía 19 años. Sin embargo, volvió al país y especialmente a Boca para lograr todo lo que vino después: cuatro títulos y convertir a Boca en el primer equipo argentino en llegar a la final de la Libertadores. Con 24 años (cumple 25 el 25 de enero), tendrá su chance en Brasil-

La despedida





"No quería que llegue este momento, me están costando mucho estos días, pero sé que me van a entender en esta decisión, y quiero que se enteren por mi de mi futuro. Espero seguir contando con el apoyo de ustedes que son parte indispensable de lo que soy y lo que logré en este deporte", escribió en Instagram, un mensaje dedicado claramente a los hinchas, con quienes solía compartir juntadas previas y post partidos tanto de las Gladiadoras como del equipo masculino.

Fanática de Boca y vecina del barrio, y más allá de ser oriunda de Posadas, Misiones, Yami siempre fue una más, en cada juntada, celebración y partido. "Voy a extrañar a cada uno y cada una de ustedes, a ese barrio, a nuestras canciones de cada fin de semana", cerró.



Su nuevo club

Con un corazón verde y un mensaje en portugués, Rodríguez anunció su nuevo destino: "Agradezco la confianza de todos. Es un club gigante, que tiene un plantel muy fuerte y deseo que podamos hacer una temporada histórica. La hinchada puede esperar de mi mucha dedicación, compromiso y garra. Voy a darlo todo en este nuevo desafío", dijo la delantera.

El club

Palmeiras logró su primer título en Copa Libertadores luego de vencer en el 2022 a Boca por 4 a 1 (el gol de Boca lo había hecho Brisa Priori). Además, venía de ganar su primer título en Primera División, luego de ser subcampeón en 2021. ¿Le tocará jugar el recien anunciado Mundial de Clubes?

Hasta hace unos meses, su compañera de Selección Agustina Barroso también jugaba en el Palmeiras, pero anunció su salida del club.

Argentinas en Brasil

Tras la salida de Barroso, quedan otras dos jugadoras de Selección jugando en Brasil: Eliana Stábile en el Santos y Soledad Jaimes, en Flamengo.

Las sucesoras

En julio de 2022, cuando Yamila la rompía en la Copa América que clasificó a la Argentina al Mundial 2023 y a los Panamericanos; Boca se quedó con una de las estrellas del ascenso: Kishi Núñez, de apenas 16 años.

En pocos partidos, la bonaerense demostró porqué Boca decidió invertir en su pase: con un estilo similar al de Yamila, conquistó rápidamente a los hinchas. Claro que en el plantel estarán también Andrea Ojeda (ya renovó), Amancay Urbani, Estefanía Palomar, Estefanía Piazza, y varias jugadoras provenientes de las categorías juveniles.