El 28 de marzo se dio lo que tanto se esperaba: llegó la citación a la Selección para Estefanía Banini, después de tres años sin ponerse la celeste y blanca. Fueron dos amistosos, en Argentina, ante Chile y con victoria. Y en un momento clave: a meses del inicio de la Copa América. Ahora, en la cuenta regresiva, a casi un mes del inicio, la mendocina se ilusiona, pero no deja de tener claro que serán sus últimos momentos con la celeste y blanca. "Seguramente será mi último baile en la Selección Argentina. Me gustaría retirarme entregando lo mejor de mí. Después, me tocará aportar desde otro lugar", contó en una entrevista con VíaPaís.

El 9 de julio, Argentina debutará ante Brasil en la Copa América, una competencia que no sólo decidirá quiénes serán las mejores del continente, sino también clasificará para todo lo que se viene: Juegos Panamericanos 2023, Mundial 2023 y Juegos Olímpicos 2024, sin olvidar que hace apenas unos días se anunció la organización de una Finalissima entre las campeonas y las ganadoras de la Eurocopa.

Pese a la citación de Banini y a haber sido titular en los últimos dos amistosos, recién ahora pudo comenzar a compartir tiempo y espacio con Germán Portanova, ya que en la convocatoria anterior él estaba con la Sub 20. "No pude estar en los amistosos con el entrenador pero estoy expectante de saber su manera de trabajar. Creo que tenemos una Selección que puede andar bien pero va a estar muy peleado porque el nivel Sudamericano en general ha crecido muchísimo. Queremos que Argentina clasifique al mundial, pero entiendo que no será fácil. Esperemos que el grupo esté bien mentalmente para enfrentar lo que se viene", contó en la entrevista.

La jugadora del Atético de Madrid cerró una temporada con algunos sinsabores. La lesión que la dejó algunos meses afuera, no haber clasificado a la Champions por un lado, su aparición en el XI ideal de la FIFA y su regreso a la celeste y blanca por otro. Ahora, la espera para la lista definitiva hacia la Copa América (es casi un hecho que no habrá amistosos en la última ventana FIFA de junio) e ir en busca del premio mayor. "Creo que le puedo dar algo muy lindo en la selección. Ojalá pueda estar a la altura de lo que pretende el entrenador”, agregó.

A sus 31 años, habiendo jugado en su provincia Mendoza, Colo Colo en Chile, Washington Spirit en Estados Unidos y Valencia, Levante y el Aleti en España, asegura estar transitando sus últimos momentos como profesional, mientras hace los cursos de entrenadora en Argentina como en UEFA. “Entendí que quiero estar siempre adentro de la cancha, de querer transmitir mi experiencia, lo que viví y me encantaría seguir acompañado”.