La mente está puesta allí, en Nueva Zelanda, donde se instalará Argentina para sus tres partidos mundialistas, con la ilusión de tener que viajar a Australia para la siguiente fase. Aún restan algo más de 40 días, algunas selecciones ya comenzaron a dar a conocer las listas de preconvocadas y el clima mundialista ya comenzó a sentirse. Germán Portanova, entrenador de la Selección Argentina, aseguró que aún no tiene la lista completa de quienes viajarán en la delegación.

“La lista final sale de una columna vertebral con muchos partidos jugados de fecha FIFA, de Copa América. Creo que fuimos de menor a mayor y por eso la confianza a esa columna vertebral. Y después, nosotros no tenemos como en el masculino una lista muy amplia de jugadoras. Nosotros tenemos jugadoras de confianza y quien esté mejor en el momento es la que irá al Mundial. Tenemos un 65% seguro y un 35% a la espera de quién va a estar mejor en estos entrenamientos cuando vengan”, dijo el DT en DEPORTV Central.

Para empezar a darle forma a ese equipo, el entrenador citó a 16 jugadoras para comenzar con los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Algunas jugadoras del exterior aún tendrán algunos días más de vacaciones mientras que aquellas que están peleando el torneo local no serán citadas hasta el cierre del campeonato. Daiana Falfán y Romina Núñez, de UAI Urquiza; Miriam Mayorga, Laurina Oliveros, Julieta Cruz, de Boca; Vanina Correa y Erica Lonigro de Central son las habituales convocadas. La lista definitiva estará el 11 de julio.

Antes de viajar a la Copa del Mundo, Argentina jugará en San Nicolás de los Arroyos su último amistoso preparatorio, ante Perú y ante el público que se acercará a despedir a un equipo que tiene una meta clara: intentar ganar por primera vez un partido en la competencia. Los primeros puntos llegaron en Francia 2019, cuando igualó sin goles con Japón y remontó ante Escocia para cerrar su participación con un histórico 3 a 3.

“En todo momento tenemos comunicación con las jugadoras, tratamos de saber cómo están, cómo llegan, cómo terminaron sus campeonatos. Después alrededor del mundo hay jugadoras argentinas, algunas terminaron sus torneos como España y México, algunas continúan, como en Brasil y en el ámbito local. A todas por igual preguntarles cómo va este recorrido hacia la nueva convocatoria a la Selección”.

Muchachas

Portanova sabe que deberá lidiar con la euforia mundialista que llegó desde Qatar. Por eso, constantemente él y sus jugadoras repiten que el objetivo del equipo femenino es muy diferente al del masculino. “A nivel resultados somos Argentina, un país que respira fútbol. Pero nuestra historia en el femenino es bien diferente, con comienzos serios hace pocos años. Hay selecciones en Europa que vienen trabajando hace mucho tiempo”.

“Nos enfrentamos a tres rivales increíbles. Suecia es una potencia hace años con un juego directo y al pie increíble; Italia acostumbrada al roce europeo sabe competir tuvo un Mundial muy bueno, y Sudáfrica con jugadoras de velocidad y potencia”, explica sobre los rivales que tendrá en el Grupo G, debutando el 24 de julio.

“Nuestro objetivo es ganar un partido o pasar de fase, que será histórico. Pero nosotros en el adentro con el cuerpo técnico y las jugadoras queremos seguir con nuestra identidad, nos tanto nos costó lograrla; seguir siendo nosotras sin perder nuestra esencia”, habla sobre el crecimiento logrado desde el 2021, cuando asumió.

El camino hacia el Mundial

“Lo primero que me dicen apenas llego es que hay un partido con Brasil allá por fecha FIFA, digo ‘vamos’. Antes capaz que se negaban por miedo a la derrota. Perdimos 3-1 y 4-1 pero jugamos algunos momentos bastante bien, y creo que es la forma porque sino no nos vamos a dar cuenta nunca cómo es la cruzada de Brasil, cómo para la pelota, cómo compite. Estamos lejos, queremos compertile, y si me decís de jugar de vuelta, le jugaría siempre a Brasil, sin miedo a perder. Así vamos a estar un poco más cerca de competir con ellas”, contó sobre esos primeros amistosos apenas asumió luego de su paso por UAI Urquiza.

Portanova llegó a la Selección luego de un 2020 que, por pandemia y cuestiones organizativas, Argentina no estaba jugando las fechas FIFA. “Las jugadoras pedían a gritos jugar, salir, poder ellas desplegar su juego porque son talentosas y por eso en ese aspecto nos llevamos como anillo al dedo, quiero protagonizar, ellas también, a veces sale y a veces no, es fútbol pero vamos en busca de eso”, explica sobre el cambio que se fue gestando.

La promesa

En la Copa América, Argentina cayó en semifinales ante Colombia, el local, por 1 a 0 y luego logró el tercer puesto venciendo a Paraguay. Eso lo clasificó directo al Mundial y también a los Panamericanos, sin necesidad de superar un repechaje como fue para Francia 2019. Allí, las jugadoras cumplieron la promesa de cortarle el pelo al entrenador. Ahora, en el caso de cumplir el objetivo mundialista, otras promesas surgieron…

“Seguramente, no sé si era el color de pelo o qué. En Nueva Zelanda hay un lugar que son 200 metros de alto, se tiran desde esa altura y bueno, me metieron a mi por si ganamos. Si pasamos y somos históricas por qué no…”. La Sky Tower y su bungy jumping esperan por Portanova…

Argentina en el Mundial

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda comenzará el 20 de julio mientras que Argentina -que será parte del Grupo G- tendrá su debut el 24 de julio, ante Italia, en el Eden Park (Auckland). Luego el viernes 28 se enfrentará a Sudáfrica en el Dunedin Stadium (Dunedin) y más tarde el miércoles 2 de agosto jugará con Suecia en Waikato Stadium (Hamilton). El objetivo será lograr la primera victoria en esta competencia.