Alpine pospuso a último momento el estreno del A526 y Franco Colapinto aguarda una nueva fecha para rodar en Barcelona

Sin dar explicaciones oficiales, la escudería francesa postergó la primera aparición en pista de su nuevo coche y crece la incertidumbre de cara a la temporada 2026.

Por Bruno Carbajo

El regreso de Colapinto a las pistas en 2026 es una incógnita.
© Prensa AlpineEl regreso de Colapinto a las pistas en 2026 es una incógnita.

La cuenta regresiva hacia el debut de la nueva temporada de la Fórmula 1 sufrió un inesperado traspié en la agenda de Alpine, y la noticia repercute directamente en la hoja de ruta de Franco Colapinto. La escudería francesa, que tenía todo listo para poner en pista por primera vez su modelo A526 este domingo en Barcelona, cambió de planes y pospuso el estreno a último momento, dejando a sus pilotos sin el rodaje inicial que estaba planificado.

Si bien desde Enstone no emitieron un comunicado oficiadesde el portal Grada 3 cuentan que el retraso estaría vinculado a demoras en la entrega de datos clave por parte de Mercedes, su nuevo proveedor de motores. Esta falta de información habría impedido completar la configuración final necesaria para que el monoplaza de Alpine ingrese a la pista de manera segura.

El cambio de agenda se presenta como tanto como un dolor de cabeza logístico y deportivo para la escudería francesa. Su intención original era realizar un shakedown (día de filmación limitado a 200 kilómetros) para verificar sistemas básicos previo a los tests colectivos (con todos los equipos), pautados para el 26 de enero. Como consecuencia, ahora Alpine trabaja a contrarreloj para reprogramar el ensayo, barajando la chance de realizarlo entre el 20 y el 22 de enero.

Para Colapinto, esta situación dilata la ansiedad de subirse al monoplaza con el que encarará su primera temporada completa en la élite. El contratiempo representa un obstáculo sensible si se considera el brusco cambio que significa pasar de la motorización Renault a Mercedes.

Alpine modificó su agenda y el estreno del A526 deberá esperar (Getty Images).

En ese sentido, tanto el argentino como Pierre Gasly necesitan urgentemente de esos kilómetros iniciales para empezar a conocer el comportamiento del coche y ajustar la puesta a punto, una tarea que se vuelve todavía más importante por la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.

La polémica técnica de Mercedes antes de que el A526 sea estrenado

Por si el cambio de agenda afectó levemente las ilusiones de Alpine sobre su nuevo monoplaza, el golpe definitivo se lo terminó dando nada menos que Mercedes. Esto se debe a que la firma alemana quedó en el centro de un intenso debate dentro de la Fórmula 1. ¿El motivo? Una interpretación del reglamento por parte de sus ingenieros que les otorgaría una ventaja de potencia inicial, provocando que Ferrari, Audi y Honda pongan el grito en el cielo.

La controversia gira en torno a un concepto plenamente técnico: la relación de compresión del motor de combustión interna. Para el 2026, la FIA estipuló para un límite de 16:1, reduciendo el margen a comparación del año anterior. Sin embargo, en Mercedes parecen haber encontrado un “vacío legal” que no respetaría por completo la norma, aunque sin violar su letra chica.

Mercedes fue acusado de diseñar una cámara de combustión que cumple únicamente con el límite de 16:1 cuando se verifica en frío. El problema que es que el motor superaría ese umbral al entrar en temperatura de carrera, generando una mayor potencia efectiva en pista. Al darse cuenta de ese detalle, desde el “bloque opositor” se aferran al Artículo C1.5. Se trata de una cláusula que establece que los monoplazas deben cumplir con las normas “en todo momento durante la competición”. Por el momento, la FIA no emitió su postura al respecto.

Datos clave

  • Alpine pospuso el estreno en pista de su modelo A526, que estaba programado para este domingo en Barcelona.
  • La demora se atribuye extraoficialmente a la falta de datos técnicos entregados por Mercedes, su nuevo proveedor de motores.
  • El equipo trabaja contrarreloj para reprogramar el shakedown entre el 20 y 22 de enero, pocos días antes de los tests oficiales.
