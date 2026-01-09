Con qué se encontrará Franco Colapinto el domingo, cuando suba por primera vez al Alpine de 2026

Para comenzar a calmar la ansiedad, Franco Colapinto tendrá este domingo 11 de enero la oportunidad de pilotar por primera vez el A526, monoplaza con el que correrá a lo largo de su segunda temporada con la escudería Alpine en la Fórmula 1, otra vez con el francés Pierre Gasly como compañero.

Será en el circuito de Montmeló, Barcelona, durante una activación que se realizará a puertas cerradas para evitar que se filtren detalles de rendimiento respecto a los nuevos monoplazas con que la escudería francesa espera obtener resultados significativamente superadores de los de la temporada 2025.

Está previsto que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly puedan girar un total de 100 kilómetros en el denominado Filming Day establecido en el reglamento de la FIA, que no es más que un evento promocional que los distintos equipos “deben usar para grabar imágenes que luego utilizan para publicidad, para contenido en redes o sociales o como recursos para otros videos”.

En los Filming Day solo se pueden utilizar neumáticos fabricados específicamente para este propósito por el proveedor designado, que es Pirelli, y es obligatorio que los monoplaza de Fórmula 1 estén equipados con la correspondiente ECU (Unidad de control de motor) de la FIA.

También habrá un evento de demostración, más conocido como Shakedown, que por reglamento se pueden hacer con los coches actuales, es decir los de la temporada 2026, pero que no deben superar los 15 kilómetros. En principio, el A526 estará cubierto con una pintura negra, por lo que no se podrá ver el diseño desde lo estético y el livery del auto. Todo eso quedará para la presentación del 23 de enero, previa a los mencionados tests oficiales de la Fórmula 1 en Barcelona.

¿Cuándo será la presentación oficial del A526 de Alpine?

El flamante A526 dejará de ser un misterio el próximo 23 de enero gracias a un evento de presentación en sociedad que tendrá lugar en Barcelona, España. “Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026″, se anunció desde la escudería sobre finales de año.

Poco después de ese evento que dará a conocer en sociedad el nuevo monoplaza a las 17.00 en hora de Argentina, quedará formalmente inaugurada la pretemporada del equipo con las pruebas privadas que del lunes 26 al viernes 30 se realizarán en el Circuito de Barcelona, que volverá a ser también sede del Gran Premio de España.

