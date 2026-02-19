Atento Colapinto, Toto Wolff ironizó sobre la acusación de combustible ilegal en Mercedes: “Ni siquiera puedo tomármelo en serio”

Mercedes ha estado en el ojo de la tormenta a lo largo de toda la pretemporada; primero fueron las acusaciones sobre la ilegalidad de su nuevo motor, las cuales Toto Wolff desestimó con fuerza, y ahora una nueva polémica los tiene como protagonistas: combustible ilegal, algo que involucra también a Alpine, Williams y McLaren, ya que se relaciona directamente con el motor que usarán en la temporada.

La escudería está acusada de utilizar un combustible que no está en regla con las regulaciones de la Fórmula 1 para este 2026, y a Toto Wolff le preguntaron sobre ello en la más reciente conferencia de prensa de la categoría. Su respuesta, no obstante, fue categórica: “Se que es un tema complicado, pero ni siquiera puedo tomármelo en serio“.

Toto Wolff se refirió a la polémica sobre el combustible ilegal. (Getty)

El jefe de equipo de Mercedes comenzó su respuesta recordando que ya habían sido acusados de sacar grandes ventajas con la relación de compresión del motor ilegal, algo que no considera que sea así: “Hemos dicho todo el tiempo que esto parece una tormenta… en una taza de té. Los números que iban apareciendo… si hubieran sido reales, entendería por qué alguien pelearía. Pero, al final, no es algo por lo que valga la pena luchar, no es algo que nos cambie nada”, destacó.

Luego, agregó: “El combustible, es otra de esas historias… Nos dijeron que la relación de compresión que teníamos en el motor era ilegal, lo cual es una completa tontería. Y ahora la nueva historia es que nuestro combustible es ilegal… No sé ni de donde viene eso“.

Toda la temporada 2026 de la F1 se podrá ver en Disney+

Toto Wolff también hizo un comentario irónico un tanto polémico: “Tal vez mañana inventen algo más, como que aparezco en los archivos de Epstein, no lo sé. Vaya uno a saber”, tras lo cual miró a su jefe de prensa y cerró con un tanto más de prudencia: “¿No te gusta que haya dicho eso, verdad? Bueno, por fortuna era demasiado joven. En fin, otra tontería. Se que es un tema complicado, pero ni siquiera puedo tomármelo en serio“.

Publicidad

Publicidad

El rumor es que el combustible que utilizan los motores Mercedes aún no fue homologado por FIA. (Getty)

Cuál es la situación que enfrentan Mercedes y el resto de sus escuderías con el combustible ilegal

Si bien todavía no hay ninguna acusación directa, en los últimos días se ha hablado sobre que el combustible sostenible que usará Mercedes (y los equipos que usan motores Mercedes) no recibió aún la homologación oficial de la FIA para la temporada 2026 de Formula 1.

Solo se convertiría en un conflicto serio si la FIA finalmente no homologara el combustible. En caso de que fuera así, podrían verse obligados a usar un combustible de emergencia, lo cual podría resultar en pérdida de rendimiento y problemas en la puesta a punto del motor.

Publicidad

Publicidad

Colapinto y Alpine, atentos a esta situación. (Prensa Alpine)

La situación no parece preocupar a Toto Wolff, por lo que Franco Colapinto, Pierre Gasly y el resto de los pilotos que utilizarán motores Mercedes no tendrían por qué temer con este tema.

En síntesis

Toto Wolff desestimó acusaciones sobre el uso de combustible ilegal en motores Mercedes 2026.

desestimó acusaciones sobre el uso de en motores Mercedes 2026. El conflicto surge porque hay rumores de que el combustible sostenible de Mercedes aún no posee homologación de FIA .

de Mercedes aún no posee . La falta de certificación, en caso de confirmarse, afectaría también a los equipos Alpine, Williams y McLaren.

Publicidad