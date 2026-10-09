Se disputó la primera y única Free Practice del fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay.

El Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 comenzó este viernes con la primera y única Práctica Libre en el Circuito Urbano Marina Bay. Los pilotos, entre ellos Franco Colapinto, solo tuvieron una sesión de ensayos y ya se jugarán cosas importantes a partir de la segunda sesión del día en la clasificación sprint.

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Al argentino no se lo vio del todo cómodo con el auto y quedó 19°, 10 posiciones por debajo de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Asimismo, la FP1 fue dominada por George Russell, quien intentará tener una buena Sprint para contrarrestar el efecto negativo de su penalización en la carrera principal de Singapur.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Singapur 2026

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas F1 Team) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas F1 Team) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

George Russell fue el más rápido de la FP1 de Singapur (@F1)

Así continúa el cronograma del GP de Singapur 2026

VIERNES 9 DE OCTUBRE

9:30 – Clasificación Sprint

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

6:00 – Carrera Sprint

10:00 – Clasificación

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DOMINGO 11 DE OCTUBRE