El campeón del mundo que cambió de escudería y será rival directo de Franco Colapinto en la F1 2026

La Fórmula 1 en el siglo XXI ha estado marcada por eras de dominio y grandes campeones, Michael Schumacher ganó cinco de sus siete campeonatos, Lewis Hamilton otros siete, Sebastian Vettel y Max Verstappen, cuatro por lado, Fernando Alonso se consagró dos veces. Sin embargo, también ha habido otros campeones que sorprendieron, como Kimi Raikkonen, Jenson Button y Nico Rosberg.

Y justamente el británico es quien acaba de hacer un movimiento importante dentro del mundo de la Fórmula 1. Button, ya retirado de la actividad, dejó Williams para convertirse en nuevo embajador de Aston Martin, una de las escuderías que busca ser rival directo de Alpine y Franco Colapinto en la parte media-alta de la tabla en 2026.

Jenson Button se unió a Aston Martin. (Prensa Aston Martin)

Button, quien fue campeón de la Fórmula 1 en 2009 con Brawn GP, una escudería que apenas estuvo un año en la categoría, tiene una estrecha relación con Honda, el flamante motorista de Aston Martin para este 2026. El británico ganó su primera carrera en la F1 con Honda (GP Hungría 2006) y también el Super GT Championship en Japón, ya fuera de la Fórmula 1.

De allí surge esta nueva relación como embajador de la escudería, que a su vez, lo reencontrará con Fernando Alonso, quien fuera su compañero de equipo en McLaren en 2015 y 2016.

Alonso y Button fueron compañeros de equipo en la F1 por dos años.

“Unirme a Aston Martin en un momento de semejante transformación en el equipo y en la historia del deporte es realmente emocionante para mí. Espero poder poner todos mis años de experiencia en el rol que tengo con el equipo como embajador y es realmente una gran oportunidad ser parte de un equipo tan ambicioso”, afirmó Button en el comunicado oficial de la escudería.

En síntesis