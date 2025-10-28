Fue rival de Franco Colapinto, debutó en el GP de México y ahora asciende a la Fórmula 1 en 2026: “Estoy orgulloso”

A la espera de la confirmación de la continuidad de Franco Colapinto para 2026, la Fórmula 1 hizo oficial la llegada de otro joven para la próxima temporada. El equipo involucrado es Aston Martin, que contará con Jak Crawford como piloto de reserva.

La escudería británica confirmó al chico de 20 años tomo primera alternativa de Lance Stroll y Fernando Alonso, que serán los encargados de conducir el AMR26 el próximo año. Este año finalizará su participación en la F2 luego de tres años consecutivos compitiendo en esa categoría.

Crawford, estadounidense nacido en Charlotte, viene de participar de la primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México y acumula más de 2.000 kilómetros en autos de F1. Además, a lo largo de 2025, tuvo prácticas constantes a bordo del simulador.

La palabra de Jak Crawford

En diálogo con la web oficial de la escudería, declaró: “Estoy increíblemente orgulloso de ser confirmado como tercer piloto para 2026. Es un momento enorme en mi trayectoria con Aston Martin Aramco y una gran motivación para seguir aprendiendo y contribuyendo”.

“En las últimas dos temporadas, he aprendido muchísimo en el entorno de la Fórmula 1, tanto en el Campus Tecnológico AMR como en la pista. Haré todo lo posible para apoyar al equipo y seguir desarrollándome como piloto“, agregó.

Crawford compitió con Colapinto en la Fórmula 2

En 2024, antes de iniciar su camino en la F1 con Williams, Franco Colapinto y Jak Crawford compartieron pista en la Fórmula 2. En ese campeonato, el estadounidense finalizó quinto, mientras que el argentino lo cerró noveno, con la salvedad de que se perdió los últimos ocho GP.

Fueron 20 carreras las que compartieron en la temporada, quedando empatados 10-10 en el mano a mano. Cabe recordar que en ese 2024, el argentino consiguió una victoria en Imola, mientras que el oriundo de Charlotte lo hizo en Barcelona.

