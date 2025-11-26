Aston Martin cambia radicalmente el futuro de Fernando Alonso para la F1 2026

El 2026 será un año trascendental para todas las escuderías dentro de la Fórmula 1, especialmente para aquellas que sacrificaron parte del trabajo del auto del 2025 para enfocarse en la próxima temporada, donde todas las regulaciones que llevan una década vigente cambiarán y los autos tendrán que ser diseñados nuevamente desde cero.

En ese contexto, algunas escuderías como Alpine han dado por perdido el 2025 y otras decidieron dar el salto al desarrollo del auto de la próxima temporada promediando el año. Este es el caso de Aston Martin, que de todas formas venía pensando en el 2026, y con ese objetivo contrataron a Adrian Newey, el cerebro detrás de los Williams de los 90’s, del McLaren Mercedes MP4, del Red Bull RB6 de Sebastian Vettel y también el de Max Verstappen.

Newey ha sido el encargado de diseñar el auto de Aston Martin para el 2026, pero en un inesperado giro de los acontecimientos -al menos de puertas para afuera-, este miércoles se anunció que Adrian Newey pasará a ser el jefe de equipo de Aston Martin para la temporada. De esta forma, finalmente dará el paso adelante como cara y referente de la escudería, trabajo que siempre le había dejado a otros más adeptos a ese tipo de roles.

Adrian Newey será el jefe de equipo de Aston Martin en 2026. (Getty)

Para Fernando Alonso, que ya tiene 44 años, toda la esperanza de volver a pelear por victorias -y por qué no un campeonato mundial- está depositada en Adrian Newey, y el ingeniero será el principal responsable y encargado de dar la cara, pase lo que pase con Aston Martin. Para bien, o para mal.

Las explicaciones de la decisión de Aston Martin

Lawrence Stroll, dueño de la escudería y padre de Lance, el otro piloto en Aston Martin, fue el encargado de hacer oficial el anuncio de este cambio y explicó que Andy Cowell, actual jefe de equipo, seguirá en la escudería pero con un nuevo rol: “Andy Cowell ha sido un gran líder este año, se enfocó en reclutar gente de clase mundial y hacer que trabajen bien juntos, cultivar una cultura y poner al auto como foco de todo. Este cambio de decisión ha sido una decisión mutua, tomada con el interés del equipo en mente“, declaró.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Franco Colapinto busca revancha en Qatar, Pierre Gasly fue osado con las chances de Alpine: “Tengo esperanza”

“Seguiremos trabajando con él como Jefe de Estrategia Principal y me alegra que Adrian Newey dé el paso a Jefe de Equipo, lo cual le habilitará para hacer uso de toda su creatividad y experiencia. Estos cambios tienen como objetivo que cada quien dentro del equipo esté en el mejor lugar para mostrar sus fortalezas”, completó.

Por su parte, el propio Adrian Newey no se llamó al silencio y declaró: “A lo largo de estos últimos nueve meses he visto un gran talento individual dentro del equipo, y estoy emocionado de tomar este rol adicional para ponernos en la mejor posición posible de cara a competir en 2026, donde estaremos en una posición completamente nueva para Aston Martin. El trabajo como equipo será fundamental ante los desafíos que presentarán las nuevas regulaciones”.

El Aston Martin del 2026 será responsabilidad de Newey, y nadie sabe con qué nivel se presentará. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Está claro cuál será el tema de conversación este jueves en el Media Day de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Qatar, y será entonces cuando el propio Fernando Alonso seguramente se exprese al respecto de esta decisión y de su parecer sobre el asunto.

En síntesis