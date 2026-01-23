El elocuente comentario de Franco Colapinto que hizo reír a todos en la presentación de Alpine

Alpine reveló hoy su A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán en la Fórmula 1 durante el 2026. Y, como era de esperar, los dos pilotos dieron el presente en el evento, tomando el micrófono y dando sus impresiones sobre lo que esperan para la temporada.

Pero lo más llamativo fue el comentario con el que Franco Colapinto se refirió al A526 una vez que fue destapado el auto y revelado su diseño para la temporada. El argentino, fiel a su estilo auténtico y espontáneo, hizo reír a los presentes diciendo: “Los autos lindos siempre van rápido“.

El auto con el que correrán Colapinto y Gasly en 2026.

“El auto se ve hermoso, los colores, el brillo. Los autos lindos siempre van rápido así que esperamos tener un gran auto esta temporada“, fue su reacción completa al destapar el auto y ver el livery del A526.

Colapinto, emocionado por el 2026: “Ha sido un largo proceso”

Durante el evento, Franco Colapinto también se refirió a lo que fue el 2025 y las expectativas para el 2026, tanto por las nuevas regulaciones como por la posibilidad de correr en un auto que el mismo ayudó a desarrollar desde cero y que tiene su sello.

“Estamos listos, estamos listos, estamos emocionados por este año. Esperamos poder darles grandes resultados; hemos estado trabajando muy duro en la pretemporada con el equipo, con Pierre [Gasly], con Flavio [Briatore] con los ingenieros”, inició Franco.

Franco Colapinto y Pierre Gasly revelaron el A526.

“[El auto] Es bastante diferente; como dijo Pierre, se trata de uno de los cambios de regulaciones más grandes en mucho tiempo. Pero estoy emocionado por el cambio; es también mi primera vez ayudando en el desarrollo de un auto, es otra cosa que me emociona mucho“, agregó el argentino.

“Hemos estado trabajando mucho con el equipo desde que me uní el año pasado, siempre con el 2026 como objetivo. Ha sido un largo proceso de desarrollo, el cual encaramos muy temprano en 2025, lo que nos llevó a sufrir bastante durante el año“, continuó Colapinto.

“Pero nos enfocamos mucho en esta temporada y estoy muy emocionado. Habrá mucho por aprender y un auto muy diferente para manejar, un nuevo motor y un nuevo chasis. Son muchas cosas de las que aprender en los tests y en las que mejorar como equipo”, cerró.

En síntesis