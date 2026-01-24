Descartado por Alpine y sin futuro claro, Jack Doohan presentó su nuevo proyecto fuera del automovilismo

Apenas comenzó este 2026, Jack Doohan recibió la noticia que se preveía hace tiempo, pero que no se confirmaba de manera oficial por parte de Alpine. El pasado 13 de enero, la escudería que hoy posee Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos y a Paul Aron como reserva, anunció la salida definitiva del australiano, quien ya no formaba parte del día a día en la Fórmula 1 desde el GP de Miami.

Doohan corrió las primeras seis carreras del año pasado y fue reemplazado por Colapinto, quien finalmente quedó confirmado como el piloto titular de la escudería durante todo 2025 y también para este 2026.

Sin siquiera la posibilidad de seguir como reserva en Alpine, el hijo de Mick Doohan comenzó a buscar oportunidades fuera de la Fórmula 1, e incluso fuera del automovilismo en sí.

Es que al bueno de Jack no le salieron bien las pruebas en la Super Fórmula Japonesa, y en su primer fin de semana de testeos chocó tres veces el vehículo. Por ende, hoy por hoy no tiene definido si correrá o no en alguna categoría durante este año, y es por eso que comenzó un proyecto fuera de lo deportivo que hizo público en sus redes sociales.

En concreto, y junto al empresario digital Georgios Frangulis, Jack Doohan lanzó PromptShop, una plataforma que elige herramientas de Inteligencia Artificial para que los usuarios tengan más a mano lo que precisan como ayuda de la IA.

Según la propia plataforma, que tiene sede central en Mónaco, estas son sus funciones: “En lugar de enumerar cada nuevo producto de IA en internet, PromptShop prueba y aprueba herramientas antes de agregarlas, dando a los compradores confianza en lo que usan y dando a los constructores un lugar de confianza para ser descubiertos”.

En adición, el portal aclara: “La plataforma se lanza a principios de 2026 con cientos de herramientas vetadas a través de la productividad, la creación de contenido y la automatización de negocios. Construida más como una infraestructura que como un mercado tradicional, PromptShop se posiciona como el equivalente más cercano de IA a la App Store: un filtro de calidad en un espacio desbordado de opciones”.

Como cofundadores aparecen los jóvenes empresarios Erik Cupsa y Gil Malaguti, mientras que Jack Doohan, además de uno de sus fundadores, ejerce como la cara visible popular del proyecto. Mientras busca resolver su futuro dentro o fuera de la Fórmula 1 y del automovilismo en sí, el piloto australiano decidió dar un paso en su carrera profesional lejos de las pistas.

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. En la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositado en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida; tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

Las posibilidades de Jack Doohan de correr en Haas

De acuerdo al medio especializado PlanetF1, Jack Doohan habría sido tomado bajo el ala de los japoneses y ese sería su camino de regreso a la Fórmula 1. Toyota ha vuelto a poner su foco de lleno en la Fórmula 1 como title Sponsor de la escudería Haas, por lo que podría tener algo que decir en la alineación de pilotos, que hoy tiene a Esteban Ocon y Oliver Bearman como titulares.

Con esto en mente, Jack Doohan tiene ahora nuevas posibilidades, tanto en el futuro cercano como posible piloto reserva, como a mediano plazo, ya que su nombre podría ser puesto sobre la mesa para un lugar en 2027, dependiendo de la evolución del mercado y de cómo se desempeñen Esteban Ocon y Ollie Bearman a lo largo de la temporada.

Bearman, además, tiene puestos sobre sí los ojos de Ferrari, ya que es un piloto de su academia. Es por ello que lo qu pase con Leclerc y Hamilton en la escudería de Maranello también podría influir en su futuro en la Fórmula 1 y liberar un lugar en Haas.

Cabe destacar que ambos pilotos de Haas apenas tienen un año restante en sus respectivos contratos, por lo que Doohan bien podría hacerse con uno de los puestos, pensando en 2027 y con un año de experiencia ya en el equipo. Eso, siempre y cuando sea fichado como piloto reserva en los próximos meses.

Puede que Alpine no le haya dado una oportunidad justa, y que Colapinto lo haya relegado a un segundo plano. Aun así, la carrera de Jack Doohan no está terminada y podría volver a dar que hablar más pronto que tarde dentro de la Fórmula 1.

