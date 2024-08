A la espera de que Franco Colapinto protagonice su primera carrera en la Fórmula 1, la periodista Christine GZ sigue dando que hablar. Luego de la entrevista viral que le realizó el pasado jueves, la española se despachó con un nuevo guiño con el piloto.

Es que la reportera de 31 años ya volvió a ver al argentino y quedó en claro que hay buena onda. Es por eso que, a la espera de la P3 de Monza que se llevó a cabo este sábado, la propia Christine siguió divirtiéndose con quienes la vinculan con Colapinto.

“Hoy me toca esto imagino, ¿no?”, escribió la española con un paquete de yerba mate en su mano, dando a entender que apoyará a Colapinto en su primera experiencia corriendo en la Fórmula 1. Sin lugar a dudas, una muestra de apoyo para el argentino.

Cómo fue el ida y vuelta de Franco Colapinto y Christine GZ

“Enhorabuena, claramente. Estarás en una nube, ¿no?”, lo recibió ella. Pero Colapinto interrumpió su respuesta para hacerle saber cuánto había esperado por ese encuentro: “Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa”, le respondió.

Lejos de intimidarse con la inesperada confesión del piloto argentino, Christine le devolvió el elogio. “Gracias. La verdad he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien’”, retrucó la periodista de DAZN. “¿Qué entrevistas habrás visto?”, se preguntó él. “Ya te lo cuento luego. No creo que se pueda a cámara”, respondió ella.

Colapinto, noveno en la P3 en Monza

En la última práctica libre antes del Gran Premio de Monza, Franco Colapinto sorprendió a todos y terminó en la novena posición. El nacido en Pilar tuvo una grandísima actuación en la previa de su primera carrera, con un tiempo de 1:20.905, que ilusiona de cara a la clasificación.

