Franco Colapinto brilló con el Alpine: 120 vueltas y el mejor tiempo del A526 en los tests de Bahréin

El argentino cerró su participación en las pruebas de pretemporada con grandes sensaciones.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto brilló en su último día de tests
Franco Colapinto brilló en su último día de tests

Este jueves, Franco Colapinto se subió al A526 por última vez en la pretemporada y completó, con diferencia, su mejor día de actividad. El argentino bajó casi un segundo y medio el mejor tiempo de Alpine, se mezcló con los pilotos de punta y logró dar 120 vueltas entre las dos tandas.

Los tests de Bahréin y toda la temporada 2026 de la F1 están en Disney+

A diferencia de lo que fue la jornada del miércoles, donde solo giró en la tanda vespertina, Franco Colapinto estuvo sobre el auto en ambas sesiones del jueves. Por la mañana, se centró en completar los últimos programas que Alpine tenía preparados y, por la tarde, empezó a probar la configuración del auto que llevará a la primera fecha, en Australia.

Colapinto y lo mejor de Alpine en lo que va de los tests de pretemporada.

Además, sobre el cierre de las últimas cuatro horas de actividad, Franco Colapinto hizo una simulación de clasificación, buscando su mejor marca con el Alpine, y lo hizo con creces. El piloto argentino paró el reloj en un 1:33.818, bajando su tiempo del miércoles de 1:35.254, una marca de 1.436s más veloz, que lo ubicó con el sexto mejor tiempo del día.

Colapinto quedó a 1.015s de la punta, ya que Kimi Antonelli completó una vuelta de 1:32.803 con el Mercedes. En el medio quedaron Piastri, Verstappen, Hamilton y Norris. Por otra parte, en cantidad de vueltas, Franco fue el segundo piloto con más giros, con 120 vueltas completadas. Solo Max Verstappen, que dio 139 vueltas, giró más que Colapinto.

Colapinto y el mejor tiempo de Alpine en lo que va de los tests.

Cabe destacar que Pierre Gasly, George Russell, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Carlos Sainz y Lance Stroll no giraron, y que Gabriel Bortoleto, con problemas en el Audi, apenas completó 29 giros.

En la jornada de viernes, la última de los tests de pretemporada, Colapinto se quedará en el box de Alpine viendo a Pierre Gasly en pista, y estudiando los datos que pueda recopilar el piloto francés en las ocho horas que tendrá para probar diferentes configuraciones del auto.

Mejores tiempos del jueves

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.803 (+0.000) – 79 vueltas
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.861 (+0.058) – 86 vueltas
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:33.162 (+0.359) – 139 vueltas
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:33.408 (+0.605) – 78 vueltas
  5. Lando Norris (McLaren) – 1:33.453 (+0.650) – 72 vueltas
  6. Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.818 (+1.015) – 120 vueltas
  7. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:33.987 (+1.184) – 73 vueltas
  8. George Russell (Mercedes) – 1:34.111 (+1.308) – 77 vueltas
  9. Esteban Ocon (Haas) – 1:34.201 (+1.398) – 58 vueltas
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:34.532 (+1.729) – 106 vueltas
  11. Alexander Albon (Williams) – 1:34.555 (+1.752) – 117 vueltas
  12. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:35.263 (+2.460) – 29 vueltas
  13. Oliver Bearman (Haas) – 1:35.279 (+2.476) – 69 vueltas
  14. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:35.369 (+2.566) – 50 vueltas
  15. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:37.472 (+4.669) – 68 vueltas
  16. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:40.193 (+7.390) – 58 vueltas
En síntesis

  • Franco Colapinto completó 120 vueltas y logró el sexto mejor tiempo de la jornada.
  • El piloto marcó 1:33.818, bajando en 1.436 segundos su registro previo del miércoles.
  • Colapinto terminó a 1.015 segundos del líder Kimi Antonelli, quien registró 1:32.803.
Germán Celsan
Germán Celsan

