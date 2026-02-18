Franco Colapinto completó 60 vueltas con el Alpine en los tests de Bahréin de la F1 2026: Mercedes, McLaren y Ferrari, los mejores

El primer día de la última semana de actividad de pretemporada de cara a la Fórmula 1 2026 tuvo lugar este miércoles, donde 21 de los 22 pilotos de la parrilla vieron acción. El único que no se subió a su auto fue Max Verstappen, que dejó girar a Isack Hadjar. En cuanto a Franco Colapinto, dio 60 vueltas sobre el Alpine, y estuvo a la altura de lo hecho por Pierre Gasly.

La mejor vuelta de Franco Colapinto fue de 1:35.254s , en lo que terminó siendo el noveno mejor registro de la jornada, a 1.795s de la punta y más de medio segundo por sobre el mejor tiempo de Pierre Gasly, aunque como recalcamos a lo largo de toda la pretemporada, no termina siendo el verdadero parámetro.

Los tests de Bahréin y toda la temporada 2026 de la F1 están en Disney+

Donde estuvieron muy bien ambos pilotos de Alpine fue en la consistencia, en completar los programas impuestos por la escudería. Pierre Gasly cerró la sesión matutina con 61 vueltas, y Franco Colapinto utilizó su tiempo en pista para dar 60 giros al Circuito Internacional de Bahréin. Si hubiera que resumir en una palabra lo que buscaron, sería “solidez”.

Colapinto mostró la solidez que buscaba y sigue ganando kilómetros arriba del A526. (Getty)

Cabe destacar que las 60 vueltas de Colapinto fueron las registradas hasta antes de los últimos 10 minutos de tanda, ya que luego la Fórmula 1 comenzó con sus procedimientos de pruebas de bandera roja, bandera amarilla y virtual safety car. Sobre el cierre, los pilotos volvieron a salir a pista para hacer pruebas de largada, antes de darle fin a la sesión.

Tiempos tests de pretemporada de Bahréin de la F1 2026 – 18 de febrero

George Russell (Mercedes) – 1:33.459 (Líder) – 76 vueltas Oscar Piastri (McLaren) – 1:33.469 (+0.010) – 70 vueltas Charles Leclerc (Ferrari) – 1:33.739 (+0.280) – 70 vueltas Lando Norris (McLaren) – 1:34.052 (+0.593) – 54 vueltas Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:34.158 (+0.699) – 69 vueltas Isack Hadjar (Red Bull) – 1:34.260 (+0.801) – 66 vueltas Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:34.299 (+0.840) – 44 vueltas Carlos Sainz (Williams) – 1:35.113 (+1.654) – 55 vueltas Franco Colapinto (Alpine) – 1:35.254 (+1.795) – 60 vueltas Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:35.263 (+1.804) – 71 vueltas Alexander Albon (Williams) – 1:35.690 (+2.231) – 55 vueltas Liam Lawson (RB) – 1:35.753 (+2.294) – 61 vueltas Oliver Bearman (Haas) – 1:35.778 (+2.319) – 42 vueltas Pierre Gasly (Alpine) – 1:35.898 (+2.439) – 61 vueltas Lance Stroll (Aston Martin) – 1:35.974 (+2.515) – 26 vueltas Esteban Ocon (Haas) – 1:36.418 (+2.959) – 65 vueltas Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:36.536 (+3.077) – 28 vueltas Nico Hülkenberg (Audi) – 1:36.741 (+3.282) – 49 vueltas Arvid Lindblad (RB) – 1:36.769 (+3.310) – 75 vueltas Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:36.798 (+3.339) – 35 vueltas Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) – 1:38.191 (+4.732) – 24 vueltas Max Verstappen (Red Bull) – ———– – 0 vueltas

Publicidad

Publicidad

La actividad continuará este jueves, donde Franco Colapinto participará en ambas sesiones con Alpine, y cerrará el viernes, donde el piltoo elegido para subirse al A526 será únicamente Pierre Gasly.