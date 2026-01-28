Franco Colapinto completó 56 vueltas y fue más rápido que Lando Norris en su segundo día de pruebas en la F1 2026

El tercer día de tests en Barcelona tuvo lugar este miércoles 28 de enero y, por parte de Alpine, quien volvió a tener contacto con la pista fue Franco Colapinto. Al igual que el lunes, el argentino fue quien se subió al A526 para seguir afianzándose en el nuevo auto, completando programas y descubriendo las nuevas mecánicas de la Fórmula 1 para el 2026.

En lo que fue su segundo día de actividad, Colapinto estuvo incluso mejor que en el primero; completó 56 vueltas en la tanda matutina, en comparación con las 50 del lunes, y mejoró más de un segundo su mejor vuelta. El argentino logró completar un giro de 1:19.150; el lunes había marcado un 1:20.189.

Segundo día positivo en los tests de Barcelona para Colapinto y Alpine.

Colapinto estuvo mejor en todos los aspectos, incluyendo que este miércoles no provocó una bandera roja, algo que sí había sucedido el lunes cuando se le paró el auto, aunque tampoco tuvo mayores complicaciones de fiabilidad.

Por la tarde, quien saldrá a girar será Pierre Gasly, en lo que está siendo una buena jornada para Alpine, que tiene un día más de actividad en los tests de Barcelona, de así desearlo.

George Russell fue el mejor y Lando Norris debutó el MCL40

Mercedes, tal y como se esperaba, volvió a encabezar las prácticas. Con George Russell al volante, el W17 completó una notable cantidad de 92 vueltas y marcó el mejor tiempo hasta ahora en lo que van de los tests, con un 1:17.580. Aunque este último aspecto no es demasiado relevante, al menos en lo que respecta a este tipo de pruebas.

Lo destacable son esas 92 vueltas que giró el británico, una cantidad muy superior al resto; Lindblad con 61 y Colapinto con 56 fueron los más cercanos. Quien sumó sus primeros kilómetros en la temporada fue el vigente campeón, Lando Norris, en lo que fue el debut del MCL40. En un auto prácticamente todo negro, ya que aún no ha presentado su livery, Norris completó 34 vueltas en las pruebas y su mejor tiempo fue inferior al de Russell y Colapinto.

Norris dio sus primeros giros en el MCL40, el auto de McLaren para el 2026.

Finalmente, la única nota negativa del día fue la de Audi: Nico Hülkenberg se quedó detenido en pista, provocó una bandera roja y no volvió a salir en toda la tanda. El alemán apenas pudo girar por 4 vueltas en Barcelona este miércoles y empiezan a aparecer dudas sobre el motor de la flamante escudería.

