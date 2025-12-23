George Russell se postuló como futuro campeón de la Fórmula 1 y señaló contra quién quiere pelear el título: “Estandarte dorado”

Lando Norris puso fin a la hegemonía de Max Verstappen en la Fórmula 1 y se convirtió en el nuevo campeón de la categoría. Sin embargo, para 2026 nada está seguro y McLaren ya no tendrá la ventaja con la que entró esta última temporada. Ante dicho escenario, George Russell sueña con ser campeón con Mercedes y aseguró que es capaz de hacerlo.

En una reciente entrevista, Russell destacó: “Definitivamente sé que puedo, puedo mezclarme entre esos tipos que están en la cima“. Inmediatamente después de dar esas declaraciones, el británico desafío ni más ni menos que a Max Verstappen y admitió que le gustaría pelear mano a mano con él el campeonato.

“Max es, obviamente, el estandarte dorado en este momento. Con él quiero ir cabeza a cabeza, y creo que es el único que cualquiera se preguntaría [si puedo vencer]”, desarrolló Russell. “Es el único piloto con el que me gustaría ser compañero de equipo, para poder ver la competitividad con él“.

George Russell quiere pelear mano a mano un campeonato con Max Verstappen. (Getty)

La silenciosa pero consistente temporada de Russell en 2025

George Russell fue cuarto en el campeonato de la Fórmula 1 2025, por detrás de Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes pelearon por el título de pilotos hasta la última fecha. Aun así, el británico de Mercedes tuvo una temporada realmente sólida y consistente: 319 puntos, 77 más que Leclerc, que fue quinto.

Los 319 fueron producto de 2 victorias en la temporada (Canadá y Singapur), el único piloto en ganar además de los tres que lucharon el título; 9 podios, 18 carreras dentro del top cinco, y apenas un Gran Premio en el que no sumó puntos (undécimo en Mónaco). Además, acumula 45 carreras consecutivas completadas sin quedar fuera por un accidente. Su último abandono fue en Silverstone en 2024, por una fuga de agua.

