Mientras Colapinto planifica su próxima temporada en Alpine, arde otra escudería de la Fórmula 1: “La relación ha cambiado”

Luego de la tranquilidad por la confirmación de su continuidad en Alpine en 2026, Franco Colapinto está enfocado en cerrar la temporada de la Fórmula 1 lo más prolijo posible. Mientras tanto, el argentino y toda la escudería francesa ya trabajan en desarrollar el auto para el próximo año, cuando aspiran a dar un salto en la parrilla.

Aunque los otros equipos aún compiten y se juegan puntos importantes en las últimas carreras del año, también tienen que resolver temas puertas adentro. En Mercedes se conoció que la relación entre George Russell y Kimi Antonelli ya comienza a convertirse en una fuerte rivalidad.

El piloto italiano, de 19 años, atraviesa su primera campaña a bordo de un monoplaza de Fórmula 1, nada menos que la butaca que ocupó Lewis Hamilton hasta la última temporada. Aunque el historial frente a Russell no lo favorece (19-2), Antonelli consiguió sus dos resultados positivos ante su compañero recientemente: en Baku y San Pablo.

Según reveló el italiano en diálogo con Sky Sports, haber finalizado carreras por delante del británico los afectó: “Seguramente mi relación con George está cambiando, es natural que él no esté contento de llegar detrás de mí, como yo nunca estoy feliz cuando estoy detrás”.

“La relación ha cambiado y cambiará, pero hay mucho respeto entre nosotros dos y hay una buena dinámica en el equipo, porque nos estamos empujando mutuamente”, añadió luego al remarcar que se trata de un lazo profesional en el que los dos aportan para que Mercedes llegue lo más alto posible.

Kimi Antonelli en el podio de Brasil. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Además, Antonelli valoró haber sido segundo en el Gran Premio de Brasil: “Vengo de un momento positivo, también en México fue bien aunque el resultado no mostró el potencial. La mayor diferencia de este fin de semana es haber conseguido juntar todo, incluso los detalles”.

ver también Mientras Alpine confirmaba a Colapinto en Brasil, dos asaltantes se metieron en su fábrica en Francia: “Espionaje industrial”

Las expectativas de Antonelli para el Gran Premio de Las Vegas

Tras una semana de descanso, la siguiente fecha en el calendario de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Las Vegas, una de las tres últimas carreras del año. Al respecto, el italiano se mostró confiado con lo que pueda conseguir Mercedes en tierras norteamericanas.

“Seguramente este fin de semana nos da una energía increíble de cara a Las Vegas, donde el año pasado el equipo estuvo fantástico. Esperamos ir de nuevo fuerte, obviamente el coche tiene características diferentes respecto a 2024, pero el ADN es muy similar”, señaló Antonelli.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE