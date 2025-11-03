En la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, las escuderías terminan de definir la parrilla para la próxima campaña. Aunque quedan pocas butacas por ubicar, ya se asoma en el horizonte un mercado hacia el 2027 en el que podría haber numerosos e importantes cambios en los equipos.

Son varias las figuras que tienen contrato asegurado hasta el final de la temporada 2026, por lo que aquel momento podría ser un punto de quiebre para más de uno. Entre ellos, el futuro de Lewis Hamilton a bordo de la Ferrari podría tener los días contados.

El británico de 40 años protagonizó el movimiento más impactante para la presente temporada con su salida de Mercedes hacia la escudería italiana. Sin embargo, su rendimiento aún no está a la altura de las expectativas, sin podios en Grandes Premios del 2025.

En ese contexto, ESPN F1 adelantó que Ferrari planea no renovar el contrato de Hamilton, con vencimiento en diciembre de 2026. Incluso, ya está analizando el mercado para conseguir a su reemplazante, dónde aparece un nombre claro: George Russell.

El también británico, de 27 años y excompañero de Hamilton, acumula buenos rendimientos en Mercedes y podría estar interesado en un salto a Ferrari, sobre todo si la escudería dirigida por Toto Wolff avanza en su intención de fichar a Max Verstappen.

El piloto neerlandés continúa en Red Bull, mientras pelea por su quinto campeonato al hilo, pero ve con buenos ojos un cambio de aire. El apellido Verstappen ya está relacionado con Mercedes Benz, que intentará ficharlo en el futuro cercano.

Cuándo se corre el GP de Brasil

Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

