FP3 de Abu Dhabi: Russell líder, Colapinto 19°, accidente de Hamilton y golpe de Antonelli a Tsunoda

La última tanda de entrenamientos libres del año tuvo de todo. A las 11, la clasificación en Yas Marina.

Por Joaquín Alis

Se terminaron las prácticas libres en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el circuito de Yas Marina, George Russell terminó como líder en la FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que Franco Colapinto finalizó en la posición 19°.

El último giro del argentino fue el mejor de toda la sesión, que le permitió salir del último lugar. El ex Williams completó su vuelta en 1:24.501, quedando a poco más de cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly, que lo hizo en 1:24.072.

Con un tiempo de 1:23.334, George Russell dio la sorpresa y terminó primero en el último entrenamiento libre de la temporada. En segundo lugar quedó uno de los candidatos al título: Lando Norris, que giró en 1:23.338.

Accidente y bandera roja de Hamilton

Cuando la tercera práctica libre en Yas Marina entraba en sus últimos 30 minutos, un accidente de Lewis Hamilton la interrumpió con una bandera roja. El piloto, de olvidable temporada en Ferrari, hizo un trompo y destruyó el frente de su monoplaza luego de chocar contra el muro.

La sesión estuvo detenida durante un par de minutos, hasta que lograron retirar el coche del ex Mercedes. Ahora, los mecánicos deberán reparar el auto a contrarreloj para la clasificación del GP de Abu Dhabi.

Insólito incidente entre Antonelli y Tsunoda

En la reanudación la sesión tras la bandera roja, Andres Kimi Antonelli protagonizó un insólito choque con Yuki Tsunoda. Al salir de boxes, el piloto de Mercedes chocó al de Red Bull, dañando tanto su monoplaza como el del japonés.

Si bien se trata de un error de equipo, por no avisarle de la presencia de otro coche en su camino, los comisarios investigarán al italiano, que podría tener una sanción por lanzamiento inseguro.

Posiciones finales de la FP3

  1. George Russell (Mercedes) – 1:23.334
  2. Lando Norris (McLaren) – 1:23.338
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:23.458
  4. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:23.585
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 1:23.593
  6. Liam Lawson (RB) – 1:23.605
  7. Oliver Bearman (Haas) – 1:23.609
  8. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:23.675
  9. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:23.707
  10. Alexander Albon (Williams) – 1:23.722
  11. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:23.791
  12. Carlos Sainz (Ferrari) – 1:23.811
  13. Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:23.870
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:23.895
  15. Liam Lawson (RB) – 1:23.947
  16. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:23.979
  17. Pierre Gasly (Alpine) – 1:24.072
  18. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:24.470
  19. Franco Colapinto (Alpine) – 1:24.501
  20. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:24.693
