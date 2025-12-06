FP3 de Abu Dhabi: Russell líder, Colapinto 19°, accidente de Hamilton y golpe de Antonelli a Tsunoda

Se terminaron las prácticas libres en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el circuito de Yas Marina, George Russell terminó como líder en la FP3 del Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que Franco Colapinto finalizó en la posición 19°.

El último giro del argentino fue el mejor de toda la sesión, que le permitió salir del último lugar. El ex Williams completó su vuelta en 1:24.501, quedando a poco más de cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly, que lo hizo en 1:24.072.

Con un tiempo de 1:23.334, George Russell dio la sorpresa y terminó primero en el último entrenamiento libre de la temporada. En segundo lugar quedó uno de los candidatos al título: Lando Norris, que giró en 1:23.338.

Accidente y bandera roja de Hamilton

Cuando la tercera práctica libre en Yas Marina entraba en sus últimos 30 minutos, un accidente de Lewis Hamilton la interrumpió con una bandera roja. El piloto, de olvidable temporada en Ferrari, hizo un trompo y destruyó el frente de su monoplaza luego de chocar contra el muro.

La sesión estuvo detenida durante un par de minutos, hasta que lograron retirar el coche del ex Mercedes. Ahora, los mecánicos deberán reparar el auto a contrarreloj para la clasificación del GP de Abu Dhabi.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Insólito incidente entre Antonelli y Tsunoda

En la reanudación la sesión tras la bandera roja, Andres Kimi Antonelli protagonizó un insólito choque con Yuki Tsunoda. Al salir de boxes, el piloto de Mercedes chocó al de Red Bull, dañando tanto su monoplaza como el del japonés.

Si bien se trata de un error de equipo, por no avisarle de la presencia de otro coche en su camino, los comisarios investigarán al italiano, que podría tener una sanción por lanzamiento inseguro.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Posiciones finales de la FP3

George Russell (Mercedes) – 1:23.334 Lando Norris (McLaren) – 1:23.338 Max Verstappen (Red Bull) – 1:23.458 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:23.585 Oscar Piastri (McLaren) – 1:23.593 Liam Lawson (RB) – 1:23.605 Oliver Bearman (Haas) – 1:23.609 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:23.675 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:23.707 Alexander Albon (Williams) – 1:23.722 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:23.791 Carlos Sainz (Ferrari) – 1:23.811 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:23.870 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:23.895 Liam Lawson (RB) – 1:23.947 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:23.979 Pierre Gasly (Alpine) – 1:24.072 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:24.470 Franco Colapinto (Alpine) – 1:24.501 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:24.693

ver también Paul Aron contó como reaccionó cuando se enteró que Colapinto le ganó la pulseada por el lugar en Alpine para 2026: “Honesto”