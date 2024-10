Pasó Austin y la Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El Gran Premio de México marcará la continuidad de esta parte del campeonato en territorio americano, aunque también puede provocar serias decisiones a futuro en las escuderías. Y los nombres de Franco Colapinto, Sergio Checo Pérez y Liam Lawson son de los que más se habla en el paddock.

El GP de los Estados Unidos volvió a mostrar un buen trabajo de Franco Colapinto con Williams, llegando a puntuar en su segunda carrera de las cuatro que lleva en la Fórmula 1. En tanto, en su vuelta a la categoría, Liam Lawson hizo lo propio con su RB (Racing Bulls) también puntuando y dejando grandes destellos de su potencial.

Pero los ojos de todos y la presión están del lado de Checo Pérez. Nuevamente tuvo un resultado lejos del Top 3. De hecho, no tiene un podio desde el Gran Premio de China en abril, lo que son 14 carreras sin estar entre los tres primeros, algo que muestra la seria preocupación de Red Bull en él y las dudas de cara a la próxima temporada.

La presión está en Checo Pérez (IMAGO / AFLOSPORT).

Ante esto, surge la cuestión sobre el futuro de Checo y lo que sucederá tanto con Colapinto como con Lawson. Para poner en contexto, el argentino no tiene un asiento asegurado para la temporada 2025 pese a sus buenos resultados. El neozelandés, por su parte, dio un paso adelante para, al menos, quedarse con un asiento en RB para el próximo año. Y la gran duda es qué hará Red Bull con el mexicano. El Gran Premio de México podría dar algunos indicios.

Una salida de Checo Pérez de Red Bull puede motivar a Liam Lawson

Se viene una carrera muy especial para Pérez. México volverá a albergar un Gran Premio donde el piloto de Red Bull volverá a ser local. En 2021 y 2022 supo alcanzar el último lugar del podio, aunque el año pasado tuvo que abandonar. Por eso, ahora irá en busca de un buen resultado para alejar los rumores.

Esas especulaciones tienen que ver con su futuro. Precisamente, antes de Austin, Checo Pérez aseguró que el año que viene seguirá en Red Bull . “Sólo quería dejar claro que estaré aquí al 100% el año que viene. Tengo mi contrato y lo cumpliré, pero eso no está en mi mente”, aseveró el mexicano a la prensa.

Sin embargo, las últimas declaraciones del asesor de Red Bull, Helmut Marko, ponen en duda lo dicho por el nacido en Guadalajara. “Él mismo dijo que no es cierto (los rumores sobre su salida)… Ya veremos, pero tiene que mejorar su rendimiento“, dijo en una charla con Sky Deutschland. Una clara advertencia para el mexicano.

Mientras la presión está del lado de Checo, en Red Bull empiezan a ver de buena forma a Lawson. RB es una escudería hermana de Red Bull (ésta última es dueño de Racing Bulls), por lo que si el neozelandés sigue con buenos resultados, no dudarán en ponerlo en el asiento de Checo Pérez.

Liam Lawson, piloto de RB (IMAGO / Icon Sportswire).

“ Fue un gran debut (…) Eso ya se vio en la Q1, donde logró el tercer tiempo más rápido”, empezó diciendo. Y continuó: “Tuvo el control en todo momento y realizó grandes maniobras de adelantamiento. Hay que poner a los jóvenes en el coche y luego funciona. Sin duda es un hombre de futuro”.

Los mismos elogios llegaron del jefe de Red Bull, Christian Horner . “ Creo que saltó y parecía un veterano . Lo hizo muy bien y puede estar muy contento con esa conducción (…) Creo que hizo un gran Gran Premio. Salió 19º, terminó en los puntos, hizo algunos adelantamientos fantásticos, así que debería estar satisfecho con eso”, le dijo a la prensa.

Así, Lawson no sólo sumó puntos en el campeonato de la F1 sino que también lo hizo puertas adentro de la escudería de Milton Keynes, mientras que Checo Pérez deberá dar una muestra de carácter ante su público en México.

Franco Colapinto debe seguir con los buenos resultados para convencer a Sauber o ¿a Red Bull?

Por su parte, los buenos resultados de Franco Colapinto ya no dejan dudas de que merece estar en la Fórmula 1 la próxima temporada. Williams no quiere perder potestad del futuro del argentino, aunque no tiene un asiento para él en 2025 debido a que ya fueron confirmados Alex Albon y la nueva incorporación, Carlos Sainz.

Entonces, ¿qué pasará con el argentino? El propio piloto no tendría problemas en seguir en Williams como piloto reserva, pero el hecho de que esté ganando experiencia a pasos agigantados y con buenos resultados lo hacen un objetivo a seguir para los equipos que aún no confirmaron asientos para 2025.

Franco Colapinto, piloto argentino de Williams (IMAGO / NurPhoto).

Sauber debería dar una respuesta sobre su segundo piloto, el compañero de Nico Hulkenberg el próximo año, para mediados de noviembre, según confirmó recientemente Mattia Binotto, jefe de la escudería (será Audi en 2026). Colapinto está en consideración para este asiento, aunque lucha con algunos otros candidatos como Gabriel Bortoleto, Mick Schumacher, Robert Schwarzman y Valtteri Bottas.

¿Y Red Bull? La opción puede aparecer, dependiendo de lo que defina la escudería para su futuro y, en esto, es importante lo que suceda con Checo Pérez y Lawson. También puede aspirar a un asiento en RB si el mexicano decide salir de la Fórmula 1 de forma definitiva y si el equipo de Milton Keynes opta por él en vez de algún piloto joven de su academia (puede ser Isack Hadjar).

Para ello, Colapinto debe seguir con los buenos resultados y mostrando madurez en cada competencia. Ahora, se le viene el Gran Premio de México, una buena oportunidad para estar con el público latinoamericano, al tiempo que se espera otra gran performance para seguir impresionando.