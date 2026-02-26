La ventaja con la que iniciarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la F1 2026 gracias a Alpine

En una semana, todos los misterios finalmente serán develados, todos los enigmas serán resueltos y descubriremos en qué lugar está cada una de las escuderías de la Fórmula 1 con las nuevas regulaciones de la categoría. Lo que no es un secreto, es que Franco Colapinto y Pierre Gasly podrán disfrutar del trabajo que hizo Alpine en este tiempo, y que les valdrá una importante ventaja, al menos en el inicio.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Con la obligación de diseñar un auto completamente desde cero, que utiliza una nueva unidad de potencia con prácticamente la misma carga de combustión y energía eléctrica, así como un nuevo chásis que se adapte a las regulaciones, con medidas menores tanto en ancho como en largo, Alpine hizo foco en una cosa: el A526 tenía que ser lo más liviano posible.

Alpine logró armar un auto que está justo en el límite reglamentario. (Getty)

El límite hasta 2025 estaba en 800 kilogramos, y eso fue reducido hasta 768 kg para el 2026. Entonces, la escudería que logre llevar el peso de su auto lo más cercano esos 32 kilos menos que en el pasado, tendrá una ventaja. Y Alpine la tiene.

Mientras autos como el Williams tiene problemas con la relación entre el peso de su auto y pasar las pruebas de choque de la FIA, Alpine podrá correr con uno de los autos más ligeros de la F1 en Australia. La diferencia de peso provoca que el auto doble mejor y acelere más rápido, por lo que autos con sobrepeso perderán hasta 3 o 4 décimas por vuelta, problema con el que Alpine no deberá luchar.

Se espera que Alpine comience la temporada en franca pelea por los puntos. (Prensa Alpine)

Publicidad

Publicidad

Medios como AMuS y AutoRacer han asegurado que Alpine se encuentra justo en el límite del peso reglamentario y eso le permitiría estar por delante de varias oras escuderías dentro de la Fórmula 1. Algunos medios se han animado a asegurar que los autos de Gasly y Colapinto serán “los líderes” de la zona media, por detras de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, y claros candidatos a sumar puntos en Albert Park.

Cuándo comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1

La primera carrera de la temporada será el Gran Premio de Australia en Albert Park, el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo de 2026.

En síntesis

El nuevo monoplaza A526 de Alpine cumple con el límite reglamentario de 768 kg .

cumple con el límite reglamentario de . Anticipan que Franco Colapinto y Pierre Gasly liderarán la zona media en la 2026 de F1.

y liderarán la zona media en la de F1. El menor peso otorgaría una ventaja estimada de tres a cuatro décimas por vuelta.

Publicidad