Lando Norris recibió el respaldo de un histórico campeón de la Fórmula 1: “Ganará tres o cuatro campeonatos”

En 2025, Lando Norris acabó con el dominio que Max Verstappen venía manteniendo en la Fórmula 1 y se transformó en el nuevo campeón de la categoría. Ahora el británico será el hombre de referencia de cara al 2026, y si bien muchos dudan de si puede seguir por la misma línea con el cambio de reglamentaciones, un gran campeón lo ha respaldado.

El apoyo a Lando Norris llega por parte de un compatriota, Damon Hill, campeón de la Fórmula 1 en 1996 con Williams. En su podcast Stay on Track, Hill destacó que ve en Lando Norris a un piloto capaz de revalidar lo hecho en 2025 y con pasta para repetir el título en el futuro. Especialmente tras la confianza de haberlo ya logrado.

Damon Hill ve en Lando Norris a un posible tres o cuatro veces campeón de F1. (Getty)

“Ya lo ha hecho. Eso te da mucho confort, y le permitirá, hasta cierto punto, relajarse“, inició Hill. “Ahora la pregunta es qué tanta avaricia tiene por ganar. Con Michael [Schumacher] yo siempre pensé que luego de ganar uno, dos, tres, cuatro, cinco campeonatos, que había tenido suficiente. Luego ganó otros dos”, continuó Hill.

“Hay gente a la que [ganar un campeonato] las impulsa a ganar múltiples. Definitivamente, creo que Lando tiene uno más en él. Creo incluso que probablemente tenga tres o cuatro“, sentenció.

Lando Norris es la nueva referencia dentro de la F1. (Getty)

Damon Hill también advirtió que Piastri es un serio candidato

El otro piloto de McLaren es Oscar Piastri, que en su tercera temporada en la Fórmula 1 lideró el campeonato durante dos tercios de todo el calendario, aunque sobre el final se quedó corto. Para Damon Hill, eso lo impulsará de cara al 2026.

Damon Hill cree que Piastri estará más preparado para pelear con Norris en 2026. (Getty)

“La pregunta que me hago es, ¿Oscar, utilizará el invierno para arreglar esos pequeños huecos en su rendimiento, esos momentos en los que falló el año pasado?”, destacó retóricamente Hill. “Creo que encontrará la manera de evitar que eso pase nuevamente“, completó.

Finalmente, Hill destacó que ve a ambos pilotos de McLaren como serios candidatos: “Ambos han estado luchando entre ellos y con Max sobre el final, han aprendido muchísimo de todo eso. Será una dupla fuerte, con mayor determinación, y con Oscar intentando evitar que Lando vuelva a ganarle.”

