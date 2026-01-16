Mientras Alpine mantiene el hermetismo, Red Bull, McLaren y Williams hicieron importantes revelaciones para la F1 2026

La Fórmula 1 2026 empieza a tomar forma con las revelaciones de las diferentes escuderías, aunque por ahora Alpine no da demasiadas novedades. No obstante, contrastando al equipo de Franco Colapinto, Red Bull Racing, McLaren y Williams tuvieron unas últimas horas movidas, en las que dieron a conocer aspectos importantes de cara a la próxima temporada.

En el caso de los últimos campeones, McLaren, confirmaron a sus pilotos reserva para el 2026 con un cambio con respecto a la última temporada. Williams hizo lo propio, aunque sin modificaciones con respecto al 2025, y Red Bull se adelantó al resto de las escuderías y dio a conocer el diseño de su auto y cómo se verá una vez que se prenda el semáforo en Australia.

Es oficial: así se ve el Red Bull de la Fórmula 1 2026

El primer diseño y livery de una escudería de cara al 2026 fue presentado y quien se adelantó fue Red Bull Racing. Los de la bebida energética mostraron cómo se verá su RB22 en esta nueva era de la Fórmula 1 y sorprendieron con un color azul más intenso, claro y brillante.

Así se ve el RB22, el nuevo auto de Red Bull Racing para el 2026.

El nuevo diseño muestra un contraste más marcado de colores con los detalles en amarillo y rojo, así como el logo clásico de la escudería. Este es el auto que utilizarán Max Verstappen y su nuevo compañero, Isack Hadjar, esta temporada. Los colores recuerdan al RB8 de 2012 de Sebastian Vettel y Mark Webber.

El RB22 cuenta con un aspecto más brillante y colores más intensos.

Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli, los pilotos reserva de McLaren para 2026

Luego de confirmar la salida de Alex Dunne de la escudería, McLaren dio a conocer que Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli serán sus pilotos reserva para el 2026. El mexicano seguirá corriendo en Indycar, donde es uno de los referentes y animadores de la categoría, mientras que el italiano es la gran novedad dentro de la alineación.

Pato O’Ward y Leonardo Fornaroli serán los pilotos reserva de McLaren.

Estamos hablando del campeón reinante de la Fórmula 2 en Leonardo Fornaroli, un piloto de apenas 21 años y con una enorme proyección. Esto significa el fin de la etapa de Foranaroli en categorías formativas, y utilizará el 2026 para ponerse a tono con la Fórmula 1, trabajando en el simulador y desarrollo del auto.

Luke Browning será el piloto reserva de Williams

En el caso de Williams, contarán únicamente con un piloto reserva para el 2026, Luke Browning. Aunque, a su vez, estará corriendo el campeonato de Super Fórmula Japonesa. El británico viene de ser cuarto en el campeonato de Fórmula 2 en 2025 y se subió tres veces al auto de Fórmula 1 en pruebas libres a lo largo de la última temporada.

Luke Browning combinará su rol como reserva de Williams con la Super Fórmula Japonesa. (Getty)

Además de Browning, el programa de academia de pilotos de Williams para el 2026 incluye a los franceses Alessandro Giusti y Jade Jacquet, el japonés Kean Nakamura-Berta, el ucraniano Oleksandr Bondarev, el neerlandés Dean Hoogendoorn, el británico Will Green y el norteamericano Lucas Palacio, aunque ninguno estará dentro de la Fórmula 1 en 2026.

Sin noticias en Alpine

De momento, Alpine es una de las escuderías que menos ha mostrado de cara a su 2026. A pesar de ser la que más tiempo lleva trabajando en el auto, no ha podido llevar a cabo su ‘shakedown’ de la temporada, el cual terminó siendo pospuesto indefinidamente.

Alpine todavía no ha puesto el auto en marcha, presentado el diseño ni confirmado sus pilotos reserva.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tienen pactado subirse al auto el 23 de enero para los tests de pretemporada en Barcelona, y hasta el momento, no ha habido mayores detalles al respecto del auto.

En el apartado de pilotos, tampoco han confirmado a sus reservas oficiales, aunque ya se confirmó la salida de Jack Doohan. En contraparte, Paul Aron es una fija y se ha hablado de la inminente incorporación de Alex Dunne.

