Dónde y hasta cuándo se verá en Argentina el McLaren con el que Lando Norris salió campeón de la Fórmula 1

Una réplica exacta del monoplaza del británico fue presentada este miércoles y tendrá una pequeña gira antes de irse del país.

Por Agustín Vetere

El monoplaza de Lando Norris se exhibe en Buenos Aires.
© Diseño vía Gemini IAEl monoplaza de Lando Norris se exhibe en Buenos Aires.

Aunque la temporada 2025 de la Fórmula 1 recién finalizó, las escuderías ya están enfocadas en tener todo listo para la siguiente campaña. Sin embargo, en McLaren todavía hay tiempo para celebrar la conquista como equipo y el Campeonato de Pilotos obtenido por Lando Norris.

Por primera vez en su carrera, el británico se impuso en la máxima competencia, quedándose con el título ante Max Verstappen en la última carrera del año. Un pedacito de aquella conquista se encuentra en Argentina en el marco de una exhibición de la Fórmula 1.

Para calentar motores de cara al 2026, este miércoles presentaron una réplica exacta, oficial y en tamaño real del monoplaza que llevó a Norris a la gloria. Si bien no se trata del chasis con el que venció a sus 19 rivales, tiene todas las terminaciones idénticas al MCL39.

Frente a la Casa Rosada, esta mañana el vehículo apareció en la puerta de la Sede Central del Banco Nación en un evento en el que también hubo simuladores y otros detalles atractivos para los fanáticos del deporte motor más seguido alredor del planeta. Sin embargo, el auto de Lando cambiará de ubicación.

El monoplaza de Lando Norris en Buenos Aires. (Foto: @dcoronel)

Dónde y hasta cuándo ver el monoplaza de Lando Norris

Tras la exhibición de este miércoles en el Banco Nación, el auto del campeón de la Fórmula 1 se trasladará al centro comercial DOT Baires Shopping entre el 18 y el 23 de diciembre. Posteriormente, se lo podrá ver en el Shopping Paseo Aldrey de Mar del Plata entre el 26 de diciembre y el 3 de enero.

En síntesis

  • Una réplica oficial del monoplaza de Lando Norris se exhibe actualmente en la Ciudad de Buenos Aires.
  • El vehículo estará en el DOT Baires Shopping desde el 18 hasta el 23 de diciembre.
  • La exhibición se trasladará al Paseo Aldrey de Mar del Plata del 26 de diciembre al 3 de enero.
agustín vetere
Agustín Vetere

