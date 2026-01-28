Es tendencia:
Arabia Saudita prepara una oferta por Ousmane Dembélé post Mundial 2026

Desde el fútbol árabe preparan un paquete importante para ofrecerle al vigente Balón de Oro.

Por Germán Celsan

Ousmane Dembélé podría seguir su carrera en Arabia Saudita
© GettyOusmane Dembélé podría seguir su carrera en Arabia Saudita

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo, el fútbol árabe solo sabe pensar en grande. Es por ello que jugadores como Sadio Mané, Benzema y Neymar fueron tentados con cifras astronómicas para ir a jugar a la Saudi Pro League. Y es por ello también que buscan dar un nuevo golpe de impacto con una oferta mayúscula por Ousmane Dembélé.

De acuerdo a lo informado por Sky Sports en las últimas horas, en Arabia Saudita están “preparando un paquete financiero significativo” para llevar al vigente Balón de Oro, The Best y figura del PSG campeón de Champions a jugar en uno de los clubes árabes.

Ousmane Dembélé, el nuevo objetivo de Arabia Saudita.

Ousmane Dembélé, el nuevo objetivo de Arabia Saudita.

Obviamente, esta oferta no sería para este mercado de enero, sino que se presentaría de cara a la próxima temporada, una vez finalizado el Mundial 2026. En Arabia quieren que Dembélé sea una de las caras visibles de una segunda ola de estrellas del fútbol europeo que tomen la decisión de emigrar al fútbol del Medio Oriente.

Los clubes árabes están atrayendo inversiones privadas, así que ya no es el dinero del estado de Arabia el único invertido en los clubes. Los inversores privados también ponen de lo suyo para fichar jugadores”, advirtieron en el medio inglés, anticipando lo que podría ser una oferta histórica en el fútbol mundial.

Arabia quiere llevarse a otro ganador del Balón de Oro.

Arabia quiere llevarse a otro ganador del Balón de Oro.

La postura de Dembélé

El mismo medio reporta que desde el entorno de Dembélé aseguraron que el jugador “está completamente enfocado en el PSG, en intentar ganar la Champions League y la Ligue 1 otra vez, y que luego se concentrará en la Copa del Mundo con Francia“. No obstante, también dejaron en claro que, una vez terminados estos torneos, hay posibilidad de diálogo.

Dembélé. de 28 años, tiene otras dos temporadas y media de contrato todavía con el PSG, y aunque el PSG se caracteriza por pagar contratos bastante altos incluso para el fútbol europeo, la oferta de Arabia sería imposible de igualar para el conjunto francés, o al menos así lo entiende Sky Sports.

En síntesis

  • Arabia Saudita prepara un paquete financiero superador por Ousmane Dembélé.
  • Quieren ficharlo luego del Mundial 2026, de cara a la próxima temporada.
  • Dembélé tiene aún dos temporadas y media de contrato con PSG.
