Mientras Karim Benzema está con su ex, Al Ittihad volvió a las prácticas con Gallardo

Las especulaciones respecto al futuro de Karim Benzema vuelven a aparecer en Arabia Saudita. Es que Al Ittihad retomó las prácticas este viernes 12 de enero y no estuvo el jugador francés, a quien se lo vio en unas fotos virales junto a su ex pareja. Marcelo Gallardo enfrenta un nuevo dolor de cabeza con el caso del ex Real Madrid.

Los ‘Tigres de Asia’ volvieron a los entrenamientos luego de unas pequeñas vacaciones durante los primeros días de enero por el receso de la Liga Profesional Saudí. Pero antes de volver a jugar, Gallardo quiere aprovechar estas semanas para seguir conociendo a sus futbolistas, pero sobre todo, trabajar en su idea futbolística.

Sin embargo, el ‘Muñeco’ se encuentra con un revés importante con el caso de Benzema, quien no se presentó a esta primera práctica. El delantero francés fue una de las ausencias importantes del conjunto de Yeda, junto a otro extranjero, el portugués Jota, quien estaría cerca de salir del club y lo reemplazarían con el argentino Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Karim Benzema vuelve a provocar rumores de salida

Karim Benzema, antes del final de año, dejó de entrenarse con Al Ittihad por cuenta propia. Es más hasta dejó Arabia Saudita antes del último partido que tenía su equipo en 2023 (el suspendido ante Al Tai). Y esto provocó rumores de salida, sobre todo, en Europa.

Lo cierto es que, según apuntó el diario Marca en su momento, el ganador del Balón de Oro 2022 contaba con el permiso del club saudí para irse del país y recuperarse de una lesión en el pie. Todas estas especulaciones se dieron en medio de rumores de salida del jugador, quien fue muy criticado en Arabia Saudita, sobre todo por no estar a la altura en el Mundial de Clubes.

Lo cierto es que con esta ausencia en el primer día de entrenamiento de Al Ittihad en enero vuelve a generar especulaciones sobre su regreso a Arabia Saudita o no. Inclusive, se llegó a especular sobre una posible llegada a PSG, una fake news que trascendió en las redes sociales.

Para Marcelo Gallardo, la ausencia de un jugador del calibre de Karim Benzema representa un serio problema puesto que todavía no logra encajar en su sistema. ¿Podrá cambiar esto en este semestre o el francés se marchará del club de La Meca?

¿Dónde está Karim Benzema?

Lo llamativo de esta ausencia de Benzema es que no trascendieron los motivos. Por lo pronto, la última vez que se lo vio al delantero fue hace un par de días en la isla Mauricio, de vacaciones. Aunque, no estaba solo.

En España trascendieron imágenes del francés junto a su ex pareja Chloe, con quien tiene una hija, Mélia, nacida en febrero de 2014. Cabe recordar que Karim mantenía una relación con la modelo Jordan Ozuna, con quien tuvo un hijo hace pocos meses. ¿Le puso fin a esta relación y volvió con su ex?

A ambos se los vio muy acaramelados por lo trascendido en las fotos virales de ellos en una playa de la isla Mauricio. ¿Volverá a Al Ittihad? ¿A Europa? ¿Dejará el fútbol? ¿Terminó su relación con su actual pareja? ¿Volvió con su ex? Son demasiadas preguntas para un futbolistas que está en declive y que para Gallardo, en Al Ittihad, empieza a ser un problema mayúsculo.