Aaron Anselmino se va de Borussia Dortmund y se confirmó su regreso a Chelsea

El surgido de Boca terminó anticipadamente su préstamo en Alemania y se sumará a su nuevo equipo.

Por Nahuel De Hoz

Uno de los grandes talentos que dejó el fútbol argentino de manera temprana para emigrar a Europa en los últimos años, no hay dudas que es Aaron Anselmino. A mediados de 2024, Chelsea se adueñó del prometedor zaguero central que irrumpió en la Primera de Boca pero se vio obligado a salir a préstamo en busca de sumar mucho tiempo de juego en las ligas de elite.

Con el objetivo puesto en tener rodaje dentro de la elite, el oriundo de La Pampa fue cedido a Borussia Dortmund, que se la jugó por contratarlo durante la temporada 2025/26. Pero como bien suele ocurrir en este tipo de operaciones, el club dueño de su pase posee una cláusula para repatriar a su futbolista en caso de que su estadía no satisfaga las necesidades o por decisión táctica.

Lo cierto es que se acaba de confirmar que Chelsea activó la cláusula de repesca de Anselmino. De esta manera, después de solamente un semestre en Alemania, el argentino vuelve a Inglaterra inmediatamente. Tal como sostiene el ítem en el contrato firmado a mediados de 2025, debe sumarse la próxima semana a los entrenamientos junto al resto de sus ahora nuevos compañeros.

El club de Europa que está interesado en Aaron Anselmino :: Olé - ole.com.ar
Aaron Anselmino en su presentación como refuerzo de Chelsea.

El defensor de 20 años no pasó desapercibido durante su estadía en la Bundesliga, sino todo lo contrario. A pesar de tener algunas pequeñas lesiones musculares, tuvo un excelente rendimiento individual que sorprendió a todos y es por su inmediato impacto que se decidió que regrese a Londres en este mismo mercado de pases, para pelear por un lugar entre las variantes en el puesto.

El dictamen de Liam Rosenior como flamante entrenador de Chelsea pesó mucho en esta resolución, que también estuvo influenciada por los dirigentes que bien saben del talento. Cabe recordar que Borussia Dortmund intentó retenerlo de cara al futuro, pero la postura de los británicos fue tajante y no dieron lugar a ninguna negociación, por considerarlo clave en el proyecto deportivo.

Publicidad

Desde su arribo a préstamo a mitad de 2025, Aaron Anselmino disputó un total de 10 partidos oficiales con la camiseta de Borussia Dortmund, entre los que convirtió 1 gol y repartió 1 asistencia. Apenas ese puñado de encuentros le alcanzó para demostrar su magnífico nivel dentro de la elite y que está capacitado para jugar en Chelsea, donde ya jugó un cotejo en el pasado.

DATOS CLAVE

  • Chelsea ejecutó la cláusula de repesca para que Aaron Anselmino regrese a la institución en este mercado de pases.
  • Estaba a préstamo en Borussia Dortmund hasta el 30 de junio, pero el vínculo se interrumpió anticipadamente.
  • El ex Boca de apenas 20 años regresa a Londres para sumarse a los entrenamientos y pelear por un lugar en el equipo.
