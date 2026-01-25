Boca arrancó con buenas noticias el domingo en el que estará haciendo su estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, recibiendo al Deportivo Riestra en La Bombonera desde las 18.30. Según pudo saber Bolavip, hubo avances en las negociaciones con Estudiantes de La Plata que lo dejaron a un paso de concretar el fichaje de Santiago Ascacíbar.

Tras una primera reunión que no había sido exitosa, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme mejoró la oferta inicial y en El Pincha, donde el propio Eduardo Domínguez había confirmado la necesidad de vender, quedaron conformes y listos para avanzar.

Un detalle clave para destrabar las gestiones fue que Boca prescindió de ofrecer un jugador en parte de pago, para lo que se había señalado a Brian Aguirre. Aunque no se dieron a conocer los montos, en la operación solo habría dinero de por medio.

Si finalmente se logra el acuerdo para el arribo del mediocampista de 28 años al Xeneize, se le hará un contrato de largo plazo una vez que haya superado los exámenes médicos de rutina, para ya luego dar lugar a su presentación oficial como refuerzo del plantel que conduce Claudio Úbeda.

Boca está cerca de quedarse con el jugador más codiciado del mercado de pases en Argentina. (Getty).

La visita del representante de Ascacíbar

Este sábado, en la previa del duelo ante Deportivo Riestra, el representante de Santiago Ascacíbar, Kristian Bereit, había visitado la concentración de Boca en el Marriott de Ezeiza, dando cuenta de ello a través de una historia que subió a su cuenta de instagram.

Publicidad

Publicidad

ver también La repentina visita del representante de Santiago Ascacibar a la concentración de Boca

Cabe destacar que Bereit también trabaja con el español Ander Herrera, pero a la luz de los avances que hubo este domingo en las negociaciones con el Pincha cuesta considerar su visita como una casualidad.

El entorno, clave

Según pudo saber Bolavip días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

En síntesis

Boca Juniors avanza en la negociación para fichar a Santiago Ascacíbar de Estudiantes.

avanza en la negociación para fichar a de Estudiantes. La dirigencia de Juan Román Riquelme mejoró la oferta inicial por el mediocampista de 28 años.

mejoró la oferta inicial por el mediocampista de 28 años. Kristian Bereit, representante de Ascacíbar, visitó la concentración de Boca en Ezeiza.

Publicidad