Históricamente, Argentina es considerado como uno de los países que más jugadores exporta, tanto para clubes como para selecciones. En este contexto, muchos de los que poseen la doble nacionalidad deciden probar suerte lejos de su casa, como Michael Sambataro.

Nacido en Capital Federal en 2002, sin oportunidades en la Selección Argentina, decidió representar a República Dominicana, país del que era oriunda su madre. En diálogo con Bolavip, el lateral izquierdo que viene de ser campeón del Torneo Apertura dominicano con el Cibao FC, contó cómo fue esta decisión y cómo la influencia del Chipi Barijho le cambió su vida.

-¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

-Yo nací en Capital Federal, inicié en infantiles en All Boys, de ahí pasé tres años en River, hasta que pasé a San Lorenzo donde hice Prenovena, y luego me crucé de vereda para jugar 5 años en Huracán, donde llegué a la Reserva. El año pasado tuve mi primer paso como profesional en Güemes de Santiago del Estero.

-En Huracán lograste asentarte en Inferiores…

-Arranqué en 8va con el Cachorro Gutiérrez y cuando subí a 7ma me tocó con el Chipi Barijho, quien fue el que me dio la confianza porque me hizo empezar a jugar y a partir de ahí, uno con los partidos va sumando experiencia y la verdad que siempre se lo agradezco. De ahí salté a Reserva, parecía que sí, parecía que no, y al final no terminé firmando y encontré la posibilidad de ir a Güemes, estuve un año y no arreglé para este y me llegó la posibilidad de venirme para acá.

-¿Cómo fue tener al Chipi Barijho como entrenador?

-Fue muy bueno para mí, jugó Copa Libertadores, fue campeón del mundo. Fue importante tenerlo como técnico y más porque me dio la confianza para jugar, fue de lo mejor. Siempre lo remarco, porque jugaba en Liga o no jugaba y él fue el que me dio la confianza para empezar a jugar en AFA y a partir de ahí empecé a jugar más. Se lo agradezco mucho a él, porque es el doble que te de confianza alguien con su trayectoria.

Michael Sambataro con la camiseta de Huracán.

-¿Siguen en contacto hoy?

-Sí, de vez en cuando le mando un mensaje. Quedó muy buena relación, ahora está en Boca, pero lo tengo en las redes sociales y siempre que puedo le mando un mensaje. Lo aprecio mucho.

-En Huracán llegaste a Reserva, ¿Te comunicaron el motivo por el que te dejaron libre?

-En 2021 tuve mi primer año en Reserva con Rinaldi y Kudelka estaba en Primera, subí mucho a entrenar con ellos ese año, había ido bastante. De parte del club me decían que estaba por buen camino, pero al año siguiente, empecé a perder terreno. Ahí hubo un cambio de entrenador en Reserva con la llegada de Cabrera, también tuve varias lesiones, pubalgia, una fractura en un dedo del pie y eso me dejó fuera bastante tiempo. Con los dirigentes nunca tuve contacto para saber si firmaba o no. Cuando llegó el momento me dijeron que sí hasta tal día no me llegaba el mail para ir a firmar, no iba a ser tenido en cuenta. A partir de ahí empecé a buscar club, no iba a esperar el contacto.

-¿Cómo se dio para llegar a Güemes?

-Mi primer paso como profesional fue ahí, estoy muy agradecido al club y al DT, Walter Perazzo. Me comuniqué con él, tuve mi paso por Reserva y me dio la oportunidad para poder estar en el club. Arranqué peleándola de atrás, después me salió el tema de la Selección, empecé a ir al banco hasta que me tocó la oportunidad y creo que la aproveché.

Michael Sambataro en su paso por Güemes.

-¿Cuándo se dieron las primeras charlas con la Selección de República Dominicana?

-Las primeras charlas se dieron cuando estaba en Huracán, en noviembre y diciembre de 2022. No fue fácil tomar la decisión, porque tenía la doble nacionalidad y llevó su tiempo, lo hablé con mi familia, vi muchas cosas de cómo estaba el fútbol ahí, hasta que en enero del año pasado tomé la decisión de venir a Dominicana y empecé con los papeles para hacer el pasaporte y la ciudadanía. Mi primera convocatoria fue en junio, para un amistoso con Chile.

-¿Cómo conseguiste la ciudadanía?

-Fue por mi mamá, ella nació acá en República Dominicana y conoció a mi papá en Argentina. Por un tema de tener familiar directo pude hacer la nacionalidad.

-¿Cómo llegó la chance de ir a jugar al Cibao FC?

-Es el club mejor rankeado del Caribe por la FIFA. Desde que estaba en Huracán me llamaron para ir a préstamo, y siempre fue una decisión que me costó tomarla porque en Huracán estaba bien y tenía mucha ilusión. En diciembre del año pasado llegamos a un acuerdo y me vine para acá. Por el tema de la Selección me queda más cómodo.

Michael Sambataron con la camiseta del Cibao FC.

-¿Cómo fue tu debut en la Selección y qué te pidió el DT?

-Con Chile no pude debutar porque me faltaba el pasaporte, mi debut se dio más tarde contra Nicaragua. Tenía la cédula y el DNI, pero necesitaban sí o sí el pasaporte. Debuté en Nations League con Nicaragua. El DT me dijo que iba a ser el lateral izquierdo, compitiendo con mis compañeros. Su idea era usarme en esa posición, un poco más cerrado y me da mucha confianza a la hora de las salidas con mis compañeros con los que hacemos la línea de 3.

-Llegaste a jugar con Junior Firpo, el ex Barcelona…

-Compartí 2 convocatorias con él, y faltó Mariano Díaz que no pudo venir. Para mí es un ejemplo a seguir, compartimos la misma posición, jugó en Barcelona, Betis, ahora está en el Leeds. Es muy importante para mí para también observar y aprender de él.

-¿A qué apunta la Selección de República Dominicana?

–La realidad es que vamos por todo. No tuvimos un buen resultado con Jamaica en las Eliminatorias, después le ganamos 4 a 0 a Islas Vírgenes Británicas y vamos por las Eliminatorias con el objetivo de ir al Mundial. Hay varios cupos y creemos que es una buena oportunidad clasificar, porque se hace con selecciones que son de nuestro nivel. La oportunidad está, obviamente que siempre con los pies en la tierra y vamos por todo.

Michael Sambataro en un amistoso contra Chile. (Foto: IMAGO / Photosport).

-¿Cómo fue el salto de vivir en Santiago del Estero a irte al Caribe?

-En cuanto al clima es más o menos parecido, acá hace calor todo el año, no cambia mucho. Después, lo normal de cada país, con una cultura distinta a la que estoy acostumbrado porque con mi mamá la música y la comida siempre estuvo. Estoy muy a gusto, me adapté muy bien.

-¿Tenés familia en República Dominicana?

-Estoy viviendo solo, pero tengo mucha familia. Mi mamá se volvió a su provincia, donde están mi abuela, mis primos, mis tíos. Tengo mucha familia. Estoy a 2 horas de viaje, no es tan extenso como en Argentina los viajes.

-¿Cómo es la ciudad en la que vivís?

-Justo no tenemos playa, estamos en el centro del país, en Santiago de los Caballeros. Tenemos playa a dos horas e intento escaparme de vez en cuando. Trato de no ir mucho porque prefiero quedarme entrenando y no perder pisada ahí. Si tengo varios días libres sí trato de escaparme, porque la playa es un arma de doble filo.

-¿Compartís plantel con argentinos en Cibao?

-Tengo un solo compañero, que está en la Sub 23, que vendría a ser la Reserva. Después tengo un compañero uruguayo, yo soy el único argentino. El profe y el director deportivo también son argentinos.

-¿Le hiciste probar el mate a tus compañeros?

-Tengo varios compañeros que han vivido en Bolivia, el uruguayo toma mate, así que de vez en cuando llevo el mate y tomamos en el club.

Michael Sambataro enfrentando a Uruguay. (Foto: IMAGO / Photosport).

-¿Con el asado y el dulce de leche cómo haces?

–El asado se extraña la verdad. Acá los cortes de carne son un poco distintos y no le engancho la vuelta con el vacío, el asado. De vez en cuando hacemos en el club por los argentinos del cuerpo técnico y el plantel mismo, si nos juntamos a hacer algo, es asado. Por suerte también hay dulce de leche, estaba rezando por encontrar, y el otro día compré 2 o 3 en el supermercado. La yerba la conseguimos de Estados Unidos, y tenemos la facilidad de que si no hay algo, lo pedimos por internet y llega.

-Viviendo en República Dominicana, ¿Seguís al fútbol argentino?

-Siempre trato de estar mirando, siempre que puedo miro primera y B Nacional. Me pongo a ver a Güemes, trato de seguirlo siempre. Me gusta ver el fútbol de allá porque es donde me crie y está en mi cultura. Tengo mucho cariño por Huracán, por los 5 años que estuve ahí, de ir a la cancha y ser alcanzapelotas.

-¿Te comunicaron el motivo por el que no fuiste a los Juegos Olímpicos?

-Me daba la edad, pero de parte del cuerpo técnico de la Sub 23 no tuve comunicación. Me pareció extraño porque soy parte de la mayor y que no me llamen de la Sub 23 me pareció raro. Voy a seguir tirando para la Selección, y dando lo mejor cuando me toque. Este año nos quedan 3 fechas de Nations League, donde estamos en la B y buscamos ascender a la A. Después el año que viene tenemos las Eliminatorias.

-El año que viene buscan hacer historia…

-República Dominicana nunca jugó un Mundial y sería muy lindo quedar en la historia del país, clasificando a un torneo tan importante. Es mi sueño desde que arranqué jugando al fútbol.

-¿Qué otro sueño tenés en el fútbol?

-Como todo argentino, mi sueño es llegar a jugar en Europa, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Me encantaría jugar en un club importante de Europa. En la próxima convocatoria lo voy a volver loco a Firpo para que me ayude, ja.