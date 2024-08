Este domingo, las Chivas de Guadalajara se encontraron frente a frente con Los Ángeles Galaxy en el marco de la presente edición de la Leagues Cup. Sin embargo, el popular conjunto mexicano se terminó quedando con las manos vacías ante los estadounidenses.

Sucede que, luego de un entretenido empate 2-2, Chivas no expuso efectividad en la definición por penales y se despidió del certamen continental. Cabe destacar que, previamente, había sufrido un tropiezo ante San José Earthquakes, a quien tampoco pudo vencer.

En medio de ese panorama, Fernando Gago, director técnico de Chivas, brindó la conferencia de prensa correspondiente. Allí fue cuando un periodista mexicano fue al hueso y deslizó que se trató de un rotundo fracaso del equipo encabezado estratégicamente por el argentino.

Así fue como terminó teniendo lugar un fuerte cruce entre el entrenador que anteriormente militó en Aldosivi de Mar del Plata y Racing Club y el periodista mexicano que no se guardó nada y hasta redobló la apuesta luego de la primera reacción del timonel.

“Más allá del buen funcionamiento que ha tenido el equipo en estos partidos, el no haber obtenido alguna victoria en estos dos juegos y no poder llegar a la siguiente fase, ¿calificarías esto como un fracaso?”, exteriorizó el periodista en la rueda de prensa.

“¡Qué buena palabra! Fracaso, ¿qué es el fracaso?”, manifestó Gago. “El fracaso es aquello que no se logra conseguir, un objetivo que no se consigue y Chivas no consiguió. Esa es la definición, búscala”, arremetió el periodista ante la inquietud del argentino.

“Sí, pero yo no lo comparto eso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Imaginate que todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida, ¿no? Entonces, creo que pasa muchísimo por volver a intentarlo, de volver a seguir”, profundizó Gago.

Y, luego, culminó siendo muy contundente: “Te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, final de Libertadores, semifinal de Champions, final de Mundial y no me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido”.