Michael Owen no dudó y eligió al mejor jugador de la historia: “Nació para ser grande”

Entre fines de los años 90 y comienzos de los 2000, la Selección de Inglaterra era de temer. Es cierto que no logró materializarlo con títulos, pero había talento de sobra en el combinado nacional inglés y una de sus grandes figuras era Michael Owen, un menudito mediocampista ofensivo que se destacaba por su gran calidad. Vistió camisetas importantes a nivel clubes, obtuvo el Balón de Oro y en 2013 decidió poner punto final a una carrera espectacular.

Una vez que dejó la actividad profesional, Michael Owen no se alejó del fútbol y decidió dedicarse a la comunicación. Recientemente, al ex 10 de la Selección de Inglaterra, en ESPN le consultaron si prefería a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo. Si bien destacó a los dos, finalmente se pudo quedar con uno: “Ambos, es imposible no pensarlo. Creo que naturalmente Messi es el mejor jugador que he visto, mientras que amo la manera en que Ronaldo ha trabajado tanto para estar en esa conversación. Uno fue un regalo de Dios y el otro tuvo que trabajar para conseguirlo. Messi nació para ser grande”.

Michael Owen no tuvo ninguna duda.

La enorme carrera de Michael Owen

Michael Owen es hijo de Terry Owens, que también fue futbolista y jugó en clubes como Chester City y Everton. De hecho, se sabe que Michael era fanático del Everton de chico, pero realizó las Inferiores en el máximo rival, el Liverpool. En dicho club debutó en Primera en 1997 e hizo gran parte de su carrera. De hecho, se convirtió en un símbolo del conjunto que hace de local en Anfield Road.

Owen vistió la camiseta del Liverpool entre 1997 y 2004, en ese periodo disputó 297 partidos, convirtió 158 goles y brindó 43 asistencias. Además, en el año 2001 recibió el Balón de Oro. Para el 2004 pasó al Real Madrid y allí solamente estuvo por una temporada en la que tuvo buenos números -16 goles en 45 encuentros- pero un año más tarde pasó a Newcastle United, donde permaneció por cuatro temporadas, antes de pasar a Manchester United, uno de los máximos rivales del Liverpool.

En el elenco de Manchester jugó entre 2009 y 2012 en lo que sería el tramo final de su carrera. La misma la cerró en Stoke City, equipo con el que jugó apenas nueve partidos en la temporada 2012/13. Cabe destacar que a nivel selección, representó a Inglaterra en los Mundiales de 1998, 2002 y 2006, además jugó en dos oportunidades la Eurocopa, en el año 2000 y 2004.

