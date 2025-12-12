Es tendencia:
Fue postulado al Balón de Oro, lo comparan con Drogba y podría jugar el Mundial con Jamaica: “No veo otro jugador con ese potencial”

Desde su llegada al fútbol francés se ha reencontrado con su mejor nivel.

Por Germán Celsan

Cada año nuevas figuras aparecen en el mundo fútbol que deslumbran con su juego y llaman la atención de los grandes clubes y, especialmente en un año mundialista, también de los seleccionados. Y uno de los casos notables de este 2025 -casi 2026- es el del presente que vive Mason Greenwood, un jugador olvidado por Inglaterra y descartado luego de sus problemas con la justicia, pero que volvió al fútbol y está en el mejor nivel de su carrera.

Greenwood fue absuelto de los cargos en su contra hace ya un tiempo. No obstante, eso le costó su lugar en Manchester United y los años donde prometía transformarse en el referente de la ofensiva tanto de los Red Devils como de la Selección de Inglaterra. En su regreso, Getafe fue su primera casa y ahora, desde su llegada a Olympique Marsella, está mostrando su mejor nivel.

El presente de Mason Greenwood es tal que Roberto De Zerbi, su entrenador, no puede evitar elogiarlo en cada oportunidad que tiene. Y luego del triunfo 3-2 por Champions League ante Union Saint-Gilloise, donde el delantero inglés convirtió un doblete, De Zerbi pidió la cordura, comparando a su jugador con Didier Drogba y postulándolo al Balón de Oro.

No veo otro jugador con su potencial en toda Europa, tiene nivel de Balón de Oro, se lo merece“, aseguró De Zerbi una vez consumada la victoria de su equipo en Champions. “Cuando ves un gol como el que hace, parece Drogba, supera un arquero de dos metros con facilidad, me di vuelta y me dije a mí mismo ‘Diablos'”, completó el italiano.

Jamaica intenta convencerlo de nacionalizarse y jugar el repechaje para el Mundial 2026

En lo que va de la temporada, Mason Greenwood lleva 20 partidos disputados, con 13 goles convertidos y 4 asistencias repartidas, siendo el goleador de la Ligue 1, donde convirtió 10 de esos 13, y supera por un gol a Joaquín Panichelli, del Estrasburgo.

Greenwood tiene apenas 24 años de edad, y ante la falta de llamados y convocatorias por parte de Inglaterra, ahora tiene la oportunidad de ayudar a Jamaica a clasificar a la Copa del Mundo y participar de ella. Una opción que Greenwood ha rechazado en otras ocasiones, con la esperanza de recibir el llamado de los Tres Leones.

Sin embargo, con la posibilidad concreta de entrar en el Mundial 2026, de superar a Surinam y Bolivia en el repechaje de marzo próximo, seguramente Greenwood le dé dos o tres vueltas en la cabeza antes de tomar una decisión definitiva sobre la oportunidad.

En síntesis

  • Mason Greenwood, delantero del Olympique Marsella, está mostrando el “mejor nivel de su carrera” y es el goleador de la Ligue 1 con 10 goles (13 en 20 partidos totales).
  • El DT del Olympique Marsella, Roberto De Zerbi, elogió a Greenwood al decir que tiene “nivel de Balón de Oro” y lo comparó con Didier Drogba.
  • Ante la falta de llamados de Inglaterra, la selección de Jamaica está intentando convencer a Greenwood para que se nacionalice y juegue el repechaje del Mundial 2026 contra Surinam y Bolivia.
