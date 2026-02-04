Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA SAUDÍ

La publicación de Cristiano Ronaldo en medio de la polémica y el boicot a la Liga Profesional Saudí

El portugués está en huelga y decidió no presentarse en otro partido, aunque dejó un mensaje en sus redes sociales.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.

La salida de Karim Benzema de Al-Ittihad rumbo a Al Hilal provocó un terremoto en la Liga Profesional Saudí. Luego de que la organización analizara vetar el traspaso del francés, la oficialización del movimiento enfureció a Cristiano Ronaldo, que pide cambios.

Es que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que maneja a los principales equipos de aquel país, reforzó así al equipo más poderoso del campeonato. Al respecto, el delantero portugués pide que se trate a Al Nassr con la misma vara y le ofrezcan las mismas herramientas.

En esta cruzada, Ronaldo decidió no participar en el último duelo de su equipo, el lunes ante Al Riyadh. Con un partido ante Al-Itthad este viernes, la incertidumbre sobre su decisión para este nuevo duelo crecía a cada hora.

Según adelantó ESPN, el Bicho mantendrá la postura de no participar en el campeonato en caso de no recibir respuestas positivas por parte de la Liga Saudí. Por eso, no disputará el duelo de este viernes ante Al-Ittihad. Pero la protesta va más allá.

Es que, en caso de no ver cambios que favorezcan al armado del plantel de Al Nassr en las próximas semanas, Ronaldo buscará forzar su salida del equipo en junio, justo antes de la disputa de la Copa del Mundo.

En medio de este contesto, el luso reapareció en redes sociales con una foto del entrenamiento de este martes en el que sí participó. Además, acompañó la imagen con dos corazones con los colores de Al Nassr, acercándose a los hinchas del equipo.

Publicidad
El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026: “Se convertirá en un equipo más”

ver también

El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026: “Se convertirá en un equipo más”

Datos clave

  • Karim Benzema concretó su traspaso del Al-Ittihad al Al Hilal, generando tensiones en la liga.
  • Cristiano Ronaldo no jugará contra Al-Ittihad este viernes como protesta ante la liga saudí.
  • El delantero portugués evalúa forzar su salida de Al Nassr en junio si no hay cambios.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Los hinchas de River piden masivamente el fichaje de Cristiano Ronaldo: “Más gallina que Messi”
River Plate

Los hinchas de River piden masivamente el fichaje de Cristiano Ronaldo: “Más gallina que Messi”

El movimiento que hará Cristiano Ronaldo para regresar a Manchester United
Fútbol Internacional

El movimiento que hará Cristiano Ronaldo para regresar a Manchester United

Ex Real Madrid se inclina por Lionel Messi: ''Cristiano Ronaldo es el número dos''
Fútbol europeo

Ex Real Madrid se inclina por Lionel Messi: ''Cristiano Ronaldo es el número dos''

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto
Fútbol Argentino

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo