La publicación de Cristiano Ronaldo en medio de la polémica y el boicot a la Liga Profesional Saudí

La salida de Karim Benzema de Al-Ittihad rumbo a Al Hilal provocó un terremoto en la Liga Profesional Saudí. Luego de que la organización analizara vetar el traspaso del francés, la oficialización del movimiento enfureció a Cristiano Ronaldo, que pide cambios.

Es que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que maneja a los principales equipos de aquel país, reforzó así al equipo más poderoso del campeonato. Al respecto, el delantero portugués pide que se trate a Al Nassr con la misma vara y le ofrezcan las mismas herramientas.

En esta cruzada, Ronaldo decidió no participar en el último duelo de su equipo, el lunes ante Al Riyadh. Con un partido ante Al-Itthad este viernes, la incertidumbre sobre su decisión para este nuevo duelo crecía a cada hora.

Según adelantó ESPN, el Bicho mantendrá la postura de no participar en el campeonato en caso de no recibir respuestas positivas por parte de la Liga Saudí. Por eso, no disputará el duelo de este viernes ante Al-Ittihad. Pero la protesta va más allá.

Es que, en caso de no ver cambios que favorezcan al armado del plantel de Al Nassr en las próximas semanas, Ronaldo buscará forzar su salida del equipo en junio, justo antes de la disputa de la Copa del Mundo.

En medio de este contesto, el luso reapareció en redes sociales con una foto del entrenamiento de este martes en el que sí participó. Además, acompañó la imagen con dos corazones con los colores de Al Nassr, acercándose a los hinchas del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también El motivo por el que Romário ve sin chances a Brasil en el Mundial 2026: “Se convertirá en un equipo más”

Datos clave